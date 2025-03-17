專家：施壓伊朗 加劇兩國對抗

大西洋理事會十五日刊登該華府智庫的中東計畫研究員希特里諾維奇專文，指出此次由美國中央司令部在葉門發動的攻擊，代表對青年運動實施針對性作戰的開端，是美國對青年運動政策的重要轉變。

美軍主動出擊，並開始對青年運動領導高層和武器生產設施採取鎖定目標的精準行動。這次攻擊也向美國在該地區的盟友發出的重要信號，即華府願認真面對青年運動，同時凸顯美國政府以下觀點：有必要採取作為防止青年運動干擾紅海水域的航行自由。

為了確保前述的作戰行動有效，必須持續、不間斷地進行，同時摧毀青年運動的指管設施以及其生產製造和發射飛彈及無人機的能力。若做長遠打算，這項作戰行動最終也須推翻青年運動，而此舉會重創伊朗在中東這片戰略地區的存在，還有伊斯蘭教什葉派大國伊朗威脅遜尼派大國沙烏地阿拉伯的能力。若華府懷疑德黑蘭今後仍持續暗助青年運動，也會進一步加劇美伊間的對抗。

美國國土安全部前副助理部長沃瑞克則認為，僅憑幾天的空襲很可能不會使青年運動停止攻擊，除非川普政府準備好採取更進一步的行動。

美聯社十六日也彙整川普下令攻擊的三大主因，包含「兩個威脅」與「一個施壓」。即全球航運和美國本身受到威脅以及施壓伊朗。

前年十月以哈戰爭爆發，青年運動就開始鎖定紅海的軍艦和商船襲擊，而紅海是全球最繁忙航道之一。在第一階段加薩停火協議一月中旬生效前，青年運動不時以飛彈及無人機攻擊逾百艘商船，造成兩艘沉沒、四名船員罹難。

青年運動至今的攻擊頻頻針對美國及其他西方國家軍艦，該報導稱是自二戰以來美國海軍最嚴峻的戰鬥。儘管拜登政府和以色列、英國均曾空襲青年運動，但美國這次是單獨行動。

美國此次也旨在對伊朗施壓，而除了青年運動，德黑蘭還支持巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯及中東地區的其他代理人團體，即所謂「抵抗軸心」。