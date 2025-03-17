伊朗批美 無權干預外交政策

美國總統川普點名伊朗必須馬上停止支持葉門武裝團體「青年運動」，伊朗外交部及精銳的伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）十六日強硬回應。

伊朗外長阿拉奇在社群媒體X發文表明，美國政府無權對德黑蘭的外交政策說三道四，這也與美國無關，呼籲美國停止殺戮葉門人民。

IRGC指揮官沙拉米十六日在電視演說中譴責川普造成的威脅，強調伊朗不會主動挑起戰爭，但要是任何人發出威脅，伊朗就將做出適當且相符、果斷又決定性的回應。