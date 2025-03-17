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報復「青年運動」攻擊紅海船隻 川普下令空襲葉門叛軍

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
美軍空襲葉門什葉派激進團體「青年運動」，首都沙那的叛軍基地冒出濃煙。(美聯社)
美軍空襲葉門什葉派激進團體「青年運動」，首都沙那的叛軍基地冒出濃煙。(美聯社)

美國總統川普十五日下令空襲葉門叛軍「青年運動」，以回應該組織攻擊紅海船隻。青年運動旗下衛生官員稱，至少卅一人喪生、一○一人受傷，多為婦孺。金融時報指出，這是川普回任以來採取的最重大軍事行動。

川普在其自創社群媒體「真實社群」發文說，他已下令美軍對青年運動恐怖分子發動決定性強勁軍事行動，該組織對美國船隻的攻擊將不被允許，「我們將動用壓倒性致命武力，直到達成目標」。川普還警告青年運動若不停手，「前所未見的地獄將降臨到你們身上」。

川普並要求伊朗立即停止支持青年運動，也警告他們不要威脅美國人、其總統和全球航線，「你們若這麼做要小心，因為美國將追究你們全部責任，不會善罷甘休」。美國國防部長赫塞斯也在社群媒體Ｘ說，青年運動對美國船隻、飛機及軍隊的襲擊絕不能容忍，其支持者伊朗要當心。

美國總統川普十五日查看美軍對葉門叛軍「青年運動」發動空襲。（路透）
美國總統川普十五日查看美軍對葉門叛軍「青年運動」發動空襲。（路透）

路透等外媒報導，這次襲擊持續到十六日凌晨。幾位美國官員說，部分攻勢由美軍航空母艦杜魯門號的戰鬥機執行。遇襲地點包括青年運動掌控的首都沙那、北部薩達省和南部貝達省等。美軍中央司令部說，十五日襲擊是對葉門大規模行動的開端；美國官員說，取決於青年運動反應，空襲可能持續數周。

幾十個青年運動目標遇襲，包括雷達、防空設施、飛彈和無人機系統。知情人士說，青年運動若干領袖的住家也遭鎖定。青年運動經營的馬希拉電視台稱，薩達省城鎮達燕一處發電廠遇襲；青年運動領袖胡提就常在達燕會晤訪客。另有目擊者說，西南城市塔伊茲有幾處軍事據點遭襲。

五角大廈說，青年運動自二○二三年已襲擊美國軍艦一七四次、商船一四五次。該組織稱，這是為了聲援加薩巴勒斯坦人。加薩一月停火後，青年運動相對安分，但該組織上周揚言恢復攻擊紅海及周邊海域以色列船隻。另外，川普已致函伊朗最高領袖哈米尼尋求談判伊朗核計畫，但十二日遭回絕。

青年運動政治局聲明，美方觸犯戰爭罪，將有所回應；該組織發言人阿布杜沙蘭說，川普誇大國際航運面臨的威脅來誤導國際輿論，青年運動只會針對以色列船隻。

華爾街日報引述兩位知情人士說，當前攻擊目標有三：打擊青年運動準備用以發動新攻擊的飛彈發射器，以及鎖定藏身中的該組織領導層，另也欲向伊朗傳達他們可能是下個目標、美方可能部署哪些軍事能力。

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