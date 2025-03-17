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美恐撤安全保證 歐討論徵兵制

聯合報／ 國際中心／綜合報導

法新社十五日報導，在美國可能撤銷安全保證，以及俄羅斯和烏克蘭戰爭迄今已持續三年下，歐洲國家因俄國的侵略行為而感到害怕之際，現在開始討論起是否恢復義務兵役制來加強防禦。

俄國總統普亭二○二二年二月入侵烏克蘭讓歐洲措手不及，而美國總統川普直言歐洲得自己照顧自己安全、令跨大西洋聯盟的北約（NATO）人仰馬翻後，各界益發擔憂起北約的實力。

軍事分析家和歐洲政府都承認，俄國大舉入侵的威脅真實存在，今天的威脅甚至比三年前還要嚴重。

德國海德堡大學政治科學研究所（IPW）研究員布里爾科夫表示，現在的俄軍比二○二二年入侵烏克蘭時更強大、更好，俄國對波羅的海國家和歐盟東翼懷有敵意。」

根據布里爾科夫為智庫布魯塞爾歐洲與全球經濟研究所以及基爾世界經濟研究所撰寫的研究報告，除了一百四十七萬名現役軍人外，歐洲可能還需要卅萬軍隊，才能擋得住俄國的侵略；尤其新部隊人數如此眾多，徵兵必須扮演角色。

從巴黎到北約東翼的波蘭華沙，面對美國威脅收回對歐洲的安全保證，各國領導人一直在尋求增加國防開支。

但包括法國和英國在內，許多國家在招募和留住軍人方面都遇到困難，想重新引入某種形式的國民服役，無論是強制還是自願，可能只會更加困難。

根據全球線上民調機構「輿觀」民調，法國（百分之六十八）和德國（百分之五十八）多數人支持強制年輕人服兵役。義大利人和英國人存在分歧，大多數西班牙人（百分之五十三）則持反對意見。但研究也顯示，許多歐洲人不準備在戰場上保衛自己的國家。

北約 烏克蘭 美國

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