防「台灣有事」 日擬在九州部署遠程飛彈

共同社十六日引述幾位日本政府相關人士報導，隨著中國大陸武力犯台的疑慮升高，日本政府正研擬優先在九州部署陸基遠程飛彈，以作為可摧毀在其他國家境內飛彈基地等設施的「敵基地攻擊能力」，預設在明年底開始部署。

該報導說，部署的是日本自製「12式」地對艦飛彈改良型，射程約一千公里。日本藉由在九州部署該型飛彈，射程可涵蓋北韓及中國沿岸地區。一旦日本的西南地區遭攻擊，日方也能對敵方船艦等還以顏色，可藉此強化自衛隊的嚇阻力。

隨著外界愈來愈擔憂中國將攻台，日本認為有必要優先加強其西南地區的防禦，接下來會審慎調整飛彈的具體部署位置，會考量是否取得在地民眾的理解，以免居民害怕有朝一日恐淪為敵方攻擊的目標。預料日本政府選定部署地點時，會面臨居民反彈，因此擬召開說明會尋求諒解。

陸上自衛隊配備遠程飛彈的地對艦飛彈部隊，目前就駐防在九州大分縣的由布市與熊本縣熊本市的營區，故可能成為12式改良型優先部署營區。

日本原本想在距中國更近的沖繩縣部署遠程飛彈，但擔心使緊張情勢進一步升高，因此並未將沖繩列為優先部署的地點。

日本防衛省防衛裝備廳去年十至十一月在東京伊豆諸島中的「新島」試射12式改良型。日本前首相岸田文雄任內的二○二二年十二月制定防衛力整備計畫，作為日本今後約十年的國防目標，其中就包含七個配備遠程飛彈的地對艦飛彈部隊，並持續研發射程更遠的高速滑翔彈改良型與高超音速（極音速）飛彈。

另據日本產經新聞報導，12式也被稱為美國「戰斧」巡弋飛彈的日本版，前日相菅義偉任內的二○二○年十二月內閣會議中，曾決定將12式的射程從原先的約兩百公里延伸至約九百公里，最終甚至以一千五百公里為目標。

果真如此，若部署在日本南西諸島（琉球群島），射程即可涵蓋北韓平壤，若進一步延伸至兩千公里，甚至涵蓋北京。

值得注意的是，前述的陸自飛彈部隊營區位於熊本市，而台積電熊本廠就位於緊鄰該市的熊本縣菊陽町。