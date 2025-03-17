加薩休戰協議 搖搖欲墜

以色列15日對加薩發動空襲，造成至少九名巴勒斯坦人死亡，其中包括三名新聞從業人員。此舉恐進一步危及以色列和哈瑪斯組織之間搖搖欲墜休戰協議。

加薩民間防衛機構發言人巴薩爾（Mahmoud Bassal）表示，「九名烈士被轉送（醫院），包括多名新聞從業人員和幾名Al-Khair基金會的工作人員」。 他說，這起事件起於以色列在加薩北部貝特拉希亞（Beit Lahia）用無人機鎖定一輛車，並用砲火襲擊同一地區。

對此，以色列軍方發布聲明說，他們擊殺了兩名「恐怖分子」，指控這些人當時正在操作一架無人機，對駐紮在貝特拉希亞的以軍部隊構成威脅。以色列軍方也說，他們隨後瞄準了到達現場的「其他恐怖分子」。

Al-Khair基金會創辦人和董事長艾哈邁德告訴BBC，這個團隊在搭建帳篷並記錄下當地情況，以供慈善機構進行自身的推廣活動。