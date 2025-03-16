塞爾維亞爆發最大規模示威活動 匈牙利民眾抗議歐爾班

本周六（3月15日），數十萬民眾湧入塞爾維亞首都，對去年11月造成15人死亡的火車站坍塌事件表達不滿，抗議政府腐敗無能。塞爾維亞內政部稱，至少10.7萬人參加了抗議活動。獨立觀察員則表示，抗議人數超過32.5萬人，是塞爾維亞有史以來規模最大的抗議活動。

去年11月，貝爾格萊德以北諾維薩德（Novi Sad）火車站屋頂坍塌，造成15人死亡。該事件激起了公眾對建設項目中腐敗、偷工減料及監管松懈的強烈憤怒。

數周來，以學生為首的抗議活動遍布全國主要城市，並發展到有大量總統武契奇支持者的農村地區和小城鎮。近幾個月，包括總理在內的幾名塞爾維亞高級官員已辭職。

一位28歲的貝爾格萊德市民向法新社表示，「我們走上街頭，主要是為了表達對多年獨裁、沒有法治和腐敗的強烈不滿，」

據法新社報道，抗議人群一度延伸近兩公里，議會周圍及通往步行廣場的街道人頭攢動。抗議基本在和平的氣氛中舉行。警方後來報告說，抗議參與者中發生了一些衝突。當地時間晚上7點過，一個主要學生團體呼籲所有抗議者離開議會附近的區域，理由是據稱有人投擲瓶子和石頭，導致安全問題。在抗議活動前幾天，一批極端民族主義者和民兵在議會和總統府附近安營扎寨。

周五，武契奇在電視講話中語氣強硬地表示，他不會「讓街頭制定這個國家的規則」。周六晚些時候，武契奇總統再次通過電視發表講話，稱當天抗議期間有56人受傷，但沒有人有生命危險；有22人因侵犯財產罪和襲擊警察和其他人而被捕。這些數字無法立即得到證實。武契奇表示，相信「99%」的學生保持了和平，並稱大多數公民不希望發生「顏色革命」。武契奇還提到同日在匈牙利首都布達佩斯爆發的抗議，認為發生在兩國的抗議活動「並非巧合」，有相同的「特征」。

反對黨崛起 布達佩斯舉行抗議活動

周六當天，數萬人聚集在布達佩斯市中心，抗議長期任職的總理歐爾班，並支持一支旨在明年選舉中結束歐爾班統治的新興政治力量。該示威活動恰逢匈牙利1848年革命和自由鬥爭紀念日。2010年以來一直掌權的歐爾班近年來利用3月15日的紀念活動作為平台，對歐盟發起越來越敵對的攻擊，並多次將歐盟比作蘇聯。蘇聯在20世紀佔領和鎮壓匈牙利近50年。 2004年，匈牙利加入歐盟。

川普再度入主白宮後，其盟友歐爾班加快了長期以來打擊媒體、民權和反腐敗組織等批評人士的行動。他稱這些批評人士通過接受國際捐助者的財政援助，破壞了匈牙利的主權，並對川普政府解散美國國際開發署的行動表示贊賞。

在本周六的講話中，歐爾班再次排除烏克蘭加入歐盟的可能性，並誓言要將那些他聲稱為外國勢力利益工作的人趕出匈牙利。歐爾班的青民盟（Fidesz）本周提交了憲法修改法案，規定一旦雙重國籍公民被認為對匈牙利主權構成威脅，將被驅逐出境。

匈牙利如今面臨多重挑戰，國家經濟遭到通貨膨脹打擊、增長乏力，新的反對黨崛起。民意調查顯示，彼得．馬扎爾(Péter Magyar) 領導的匈牙利最大的反對黨-蒂薩黨(Tisza) 的支持率已經領先於青民盟 (Fidesz) 幾個百分點。馬扎爾曾屬於青民盟，後來與歐爾班分道揚鑣。去年，他組建了一一個反對黨，旨在在明年舉行的全國大選中擊敗歐爾班。馬扎爾關注的焦點是匈牙利的生活成本危機以及執政黨精英中根深蒂固的腐敗現象。

(法新社、美聯社等）

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