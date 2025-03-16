日本掃雷艇「平島號」一度失火 幸無人傷亡、油料未外洩

日本海上自衛隊佐世保地方總監部今天宣布，掃雷艇平島號昨晚航行在佐賀縣唐津市外海時發生火災，事發約1小時後，火勢被撲滅，所幸無人傷亡。海上自衛隊將調查原因。

日本放送協會（NHK）與「讀賣新聞」報導，佐世保地方總監部說明，平島號的機械室內，引擎排氣管附近於昨晚6時30分左右起火，船內人員展開滅火行動後，在事發約1小時後撲滅火勢，這起事件沒有造成傷亡，油料也未外洩。

平島號全長約57公尺，當時載著約45人，事發後憑藉自身動力，於今天上午返抵作為母港的長崎縣佐市保港。

平島號艦長松園章平就此表示，「會盡全力釐清事發原因，努力防止類似事件再度發生」。

2024年11月，海上自衛隊另1艘掃雷艇宇久島號航行在福岡縣宗像市外海時，發生火警後沉船，導致1名船員死亡。