快訊

三星追趕台積無望？1.4奈米製程驚傳取消 代工事業更堪慮

日本掃雷艇「平島號」一度失火 幸無人傷亡、油料未外洩

中央社／ 東京16日綜合外電報導

日本海上自衛隊佐世保地方總監部今天宣布，掃雷艇平島號昨晚航行在佐賀縣唐津市外海時發生火災，事發約1小時後，火勢被撲滅，所幸無人傷亡。海上自衛隊將調查原因。

日本放送協會（NHK）與「讀賣新聞」報導，佐世保地方總監部說明，平島號的機械室內，引擎排氣管附近於昨晚6時30分左右起火，船內人員展開滅火行動後，在事發約1小時後撲滅火勢，這起事件沒有造成傷亡，油料也未外洩。

平島號全長約57公尺，當時載著約45人，事發後憑藉自身動力，於今天上午返抵作為母港的長崎縣佐市保港。

平島號艦長松園章平就此表示，「會盡全力釐清事發原因，努力防止類似事件再度發生」。

2024年11月，海上自衛隊另1艘掃雷艇宇久島號航行在福岡縣宗像市外海時，發生火警後沉船，導致1名船員死亡。

日本 火災 自衛隊

延伸閱讀

高雄「國際城市劍道文化交流大會」邁入20年 400人參賽

長壽的秘訣！日本心理師揭秘活力長者7大共通點：吃好睡好心態佳

1500元吃日本A5和牛套餐！ 「燒肉風間」空間菜單升級了

日本品牌水土不服 蔦屋書店在中國1年倒3店

相關新聞

杜特蒂被送海牙審判 軍警澄清假訊息穩民心

菲律賓前總統杜特蒂因執政期間發動血腥掃毒戰，被菲國政府押送荷蘭海牙國際刑事法院審判。由於杜特蒂擁有許多支持者，網路假訊息...

前菲律賓總統杜特蒂被捕…為何控告他犯反人類罪？回顧血腥掃毒戰

3月11日，菲律賓前總統杜特蒂在馬尼拉機場被捕，國際刑事法院 (ICC) 指控他在針對涉嫌販毒者展開的長達數年的行動中犯下反人類罪…

川普下令空襲葉門叛軍 分析背後3大原因：為解決威脅兼施壓伊朗

美國總統川普下令空襲葉門叛軍「青年運動」，並警告伊朗須立即減少對青年運動的支持。美聯社整理川普採取行動的3大原因，包括全...

北馬其頓夜店大火！逾千人聚集參加演唱會 至少51死、逾100傷

北馬其頓國家通訊社MIA今天報導，當地一家夜店發生大火，導致至少51人死亡，事發現場有逾1000人聚集參加演唱會

川普促停止支持葉門叛軍「青年運動」 伊朗反批：美國無權說三道四

在美國總統川普敦促伊朗停止支持葉門叛軍「青年運動」後，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天表示，美國「...

美國恐收回安全保證、俄國虎視眈眈…歐洲討論恢復徵兵制

在美國可能撤銷安全保證、以及俄羅斯和烏克蘭戰爭迄今已持續了3年的背景下，歐洲國家因俄國的侵略行為而感到害怕之際，現在開始...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。