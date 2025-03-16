川普下令空襲葉門叛軍 分析背後3大原因：為解決威脅兼施壓伊朗

美國總統川普下令空襲葉門叛軍「青年運動」，並警告伊朗須立即減少對青年運動的支持。美聯社整理川普採取行動的3大原因，包括全球航運及美國受威脅，以及為了施壓伊朗。

● 全球航運面臨威脅

巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」（Hamas）與以色列於2023年10月開始在加薩走廊（Gaza Strip）爆發戰爭，不久之後，青年運動（Houthis）便開始攻擊紅海的軍艦和商船，而紅海是全球最繁忙的航道之一。

青年運動表示，他們支持巴勒斯坦人，鎖定攻擊的紅海船舶跟以色列及英、美等以國盟邦有關。但部分船舶與加薩戰爭幾乎不相干。

在當前的加薩停火協議於今年1月中旬生效前，青年運動發射飛彈及無人機攻擊逾百艘商船，造成2艘船舶沉沒、4名船員罹難。其餘飛彈及無人機不是被攔截，就是未能擊中包括西方軍艦在內的目標。

在加薩停火期間，青年運動暫停攻擊，但以色列為施壓哈瑪斯延長停火，在談判期間切斷送進加薩的所有援助，青年運動隨後在12日宣布將恢復攻擊「任何以色列的船舶」，且這份警告也將影響亞丁灣（Gulfof Aden）、曼德海峽（Bab el-Mandeb Strait）及阿拉伯海（Arabian Sea）。

不過自那之後，還沒有青年運動發動攻擊的消息。

川普（Donald Trump）昨天在社群媒體貼文宣布美軍空襲時還說：「這些不間斷的攻擊讓美國與世界經濟損失好幾十億美元，同時將無辜人命置於危險之中。」

● 美國受威脅

青年運動之前的攻擊頻頻瞄準美國及其他西方軍艦，引發二戰以來美國海軍經歷過最嚴重的戰鬥。

前美國總統拜登（Joe Biden）政府及以色列、英國都曾空襲葉門境內的叛軍掌控區，但1名美國官員表示，美國昨天是單獨行動。

美國「杜魯門號」（USS Harry S Truman）航艦打擊群目前在紅海，並參與昨天的行動，該打擊群包括杜魯門號航艦、3艘海軍驅逐艦及1艘巡洋艦。巡弋飛彈潛艦「喬治亞號」（USS Georgia）也在這個區域運行。

川普表示，發動空襲是為了「保護美國船舶、空中及海軍資產，並恢復航行自由」。

葉門內戰持續逾10年，戰況僵持不下，撕裂這個阿拉伯世界最貧窮的國家。青年運動在國內面臨經濟等壓力之際，發動攻擊並獲外界關注。

● 施壓伊朗

昨天的空襲目的也包括對伊朗施壓。伊朗除了替青年運動撐腰，也支持哈瑪斯及中東地區其他代理人團體。

對於青年運動的行徑，川普矢言「徹底追究」伊朗的責任。

美國國務院本月稍早再度將青年運動列為「外國恐怖組織」，將制裁並懲罰提供青年運動「物質支持」的任何人。

川普政府也在施壓伊朗重啟有關推進核計畫的雙邊談判，川普並致函伊朗最高領袖。

伊朗曾於2015年與世界強權達成核子協議，但川普在他的第1個總統任期內，讓美國單方面退出協議。川普曾說不會讓伊朗核計畫運作。

川普也已對伊朗祭出新制裁，作為他對伊朗實施「最大程度施壓」的一環。他還暗示有可能採取軍事行動，同時強調他仍相信可以達成新的核子協議。