北馬其頓夜店大火！逾千人聚集參加演唱會 至少51死、逾100傷

北馬其頓國家通訊社MIA今天報導，當地一家夜店發生大火，導致至少51人死亡，事發現場有逾1000人聚集參加演唱會。

MIA引述北馬其頓內政部指出，這場火災發生在首都史高比耶（Skopje）以東約100公里處城鎮科查尼（Kocani）的一家迪斯可舞廳，現場約有1500人在參加一場演唱會。

北馬其頓內政部長托斯科夫斯基（Pance Toskovski）在記者會上指出，根據現有資訊，這場火災造成至少51人死亡、逾100人受傷，傷者已被送往斯蒂普（Stip）、史高比耶及科查尼當地醫院。

據報導，這場演唱會於今天凌晨開始，參加者主要是年輕人。

網路媒體SDK報導，這場火災發生在清晨3時。根據救援人員消息，共有100多人受傷。當地媒體推測，這場火災可能是使用煙火裝置所引起。