川普促停止支持葉門叛軍「青年運動」 伊朗反批：美國無權說三道四
在美國總統川普敦促伊朗停止支持葉門叛軍「青年運動」後，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天表示，美國「無權」對伊朗外交政策說三道四。
法新社報導，阿拉奇在社群平台X貼文稱：「美國政府無權對伊朗外交政策說三道四。」他並敦促美國停止「殺戮葉門人民」。
川普（Donald Trump）昨天表示，美國發起「果斷且強大的軍事行動」，以終結青年運動（Houthi）對紅海（Red Sea）航運構成的威脅。川普並要求伊朗「必須立刻停止」支持青年運動。
青年運動掌控葉門大片土地逾10年，屬於親伊朗軍事聯盟「抵抗軸心」（Axis of Resistance）的一環。該聯盟堅定反對以色列及美國。
在加薩走廊（Gaza Strip）戰爭期間，青年運動持續攻擊以色列及紅海船舶。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言