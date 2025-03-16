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川普促停止支持葉門叛軍「青年運動」 伊朗反批：美國無權說三道四

中央社／ 德黑蘭16日綜合外電報導
在美國總統川普敦促伊朗停止支持葉門叛軍「青年運動」後，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天表示，美國「無權」對伊朗外交政策說三道四。歐新社資料照
在美國總統川普敦促伊朗停止支持葉門叛軍「青年運動」後，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天表示，美國「無權」對伊朗外交政策說三道四。歐新社資料照

美國總統川普敦促伊朗停止支持葉門叛軍「青年運動」後，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天表示，美國「無權」對伊朗外交政策說三道四。

法新社報導，阿拉奇在社群平台X貼文稱：「美國政府無權對伊朗外交政策說三道四。」他並敦促美國停止「殺戮葉門人民」。

川普（Donald Trump）昨天表示，美國發起「果斷且強大的軍事行動」，以終結青年運動（Houthi）對紅海（Red Sea）航運構成的威脅。川普並要求伊朗「必須立刻停止」支持青年運動。

青年運動掌控葉門大片土地逾10年，屬於親伊朗軍事聯盟「抵抗軸心」（Axis of Resistance）的一環。該聯盟堅定反對以色列及美國。

在加薩走廊（Gaza Strip）戰爭期間，青年運動持續攻擊以色列及紅海船舶。

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