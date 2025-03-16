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美國恐收回安全保證、俄國虎視眈眈…歐洲討論恢復徵兵制

中央社／ 巴黎15日綜合外電報導
美國可能撤銷安全保證、以及俄羅斯和烏克蘭戰爭迄今已持續了3年的背景下，歐洲國家因俄國的侵略行為而感到害怕之際，現在開始討論起是否恢復義務兵役制來加強防禦。圖為俄軍在庫斯克巡視四周。(歐新社)
美國可能撤銷安全保證、以及俄羅斯和烏克蘭戰爭迄今已持續了3年的背景下，歐洲國家因俄國的侵略行為而感到害怕之際，現在開始討論起是否恢復義務兵役制來加強防禦。圖為俄軍在庫斯克巡視四周。(歐新社)

美國可能撤銷安全保證、以及俄羅斯和烏克蘭戰爭迄今已持續了3年的背景下，歐洲國家因俄國的侵略行為而感到害怕之際，現在開始討論起是否恢復義務兵役制來加強防禦。

法新社報導，俄羅斯總統普亭2022年入侵烏克蘭讓歐洲措手不及，而美國總統川普直言歐洲得自己照顧自己安全、搞得跨大西洋聯盟「北大西洋公約組織」（NATO）人仰馬翻之後，各界益發擔憂起北約的實力。

軍事分析家和歐洲政府都承認，俄羅斯侵略的威脅真實存在，今天的威脅甚至比3年前還要嚴重。

德國海德堡大學（Heidelberg University）政治科學研究所（IPW）研究員布里爾科夫（Alexandr Burilkov）表示：「今日的俄羅斯軍隊比2022年2月24日更強大、更好，俄羅斯對波羅的海國家和歐洲聯盟（EU）東翼懷有敵意。」

根據布里爾科夫為智庫「布魯塞爾歐洲暨全球經濟研究所」（Brussels European and Global Economic Laboratory）以及基爾世界經濟研究所（Kiel Institute for the World Economy）撰寫的研究，除了147萬名現役軍人外，歐洲可能還需要30萬軍隊，才能擋得住俄羅斯的侵略。

「新部隊人數如此眾多，徵兵必須扮演角色。」

從巴黎到華沙，面對美國威脅收回對歐洲的安全保證，各國領導人一直在尋求增加國防開支。

但包括法國和英國在內，許多國家在招募和留住軍人方面都遇到困難，想重新引入某種形式的國民服役，無論是強制還是自願，可能只會更加困難。

根據全球線上民調機構「輿觀」（YouGov）民調，法國（68%）和德國（58%）多數人支持強制年輕人服兵役。義大利人和英國人存在分歧，大多數西班牙人（53%）則持反對意見。

但研究也顯示，許多歐洲人不準備在戰場上保衛自己的國家。

俄羅斯 美國 軍人

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