美國恐收回安全保證、俄國虎視眈眈…歐洲討論恢復徵兵制

在美國可能撤銷安全保證、以及俄羅斯和烏克蘭戰爭迄今已持續了3年的背景下,歐洲國家因俄國的侵略行為而感到害怕之際,現在開始討論起是否恢復義務兵役制來加強防禦。

法新社報導,俄羅斯總統普亭2022年入侵烏克蘭讓歐洲措手不及,而美國總統川普直言歐洲得自己照顧自己安全、搞得跨大西洋聯盟「北大西洋公約組織」(NATO)人仰馬翻之後,各界益發擔憂起北約的實力。

軍事分析家和歐洲政府都承認,俄羅斯侵略的威脅真實存在,今天的威脅甚至比3年前還要嚴重。

德國海德堡大學(Heidelberg University)政治科學研究所(IPW)研究員布里爾科夫(Alexandr Burilkov)表示:「今日的俄羅斯軍隊比2022年2月24日更強大、更好,俄羅斯對波羅的海國家和歐洲聯盟(EU)東翼懷有敵意。」

根據布里爾科夫為智庫「布魯塞爾歐洲暨全球經濟研究所」(Brussels European and Global Economic Laboratory)以及基爾世界經濟研究所(Kiel Institute for the World Economy)撰寫的研究,除了147萬名現役軍人外,歐洲可能還需要30萬軍隊,才能擋得住俄羅斯的侵略。

「新部隊人數如此眾多,徵兵必須扮演角色。」

從巴黎到華沙,面對美國威脅收回對歐洲的安全保證,各國領導人一直在尋求增加國防開支。

但包括法國和英國在內,許多國家在招募和留住軍人方面都遇到困難,想重新引入某種形式的國民服役,無論是強制還是自願,可能只會更加困難。

根據全球線上民調機構「輿觀」(YouGov)民調,法國(68%)和德國(58%)多數人支持強制年輕人服兵役。義大利人和英國人存在分歧,大多數西班牙人(53%)則持反對意見。

但研究也顯示,許多歐洲人不準備在戰場上保衛自己的國家。