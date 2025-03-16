快訊

家寧聲明出自律師之手？他指這兩點可看出有人指點

日職／重返夢想起點引退 陳偉殷談下一步計畫：盼為投手提供建議

吃不對可能讓你老得快！營養師授不老4祕訣：多吃2類食物

古巴連2天大停電 數百萬人無電可用

中央社／ 哈瓦那15日綜合外電報導

古巴首都哈瓦那今天連續第2晚陷入黑暗，恢復供電的工作斷斷續續進行，進展緩慢，至今全島仍有數百萬人無電可用。

路透社報導，官員表示，哈瓦那一座變電所的輸電線路短路後，古巴電網昨晚崩潰，引發連鎖反應，導致全島發電完全停擺。

電網營運商目前的重點是確保醫院、供水和食品生產中心等重要服務的電力供應。

但到今天傍晚，古巴兩個最大發電廠，包括奧爾根省（Holguin）費爾頓（Felton）發電廠和馬坦薩斯省（Matanzas）安東尼吉特拉斯發電廠（Antonio Guiteras）都還沒有發電，導致島上大部分家庭陷入黑暗。

古巴最高電力官員格拉（Lazaro Guerra）在晚間新聞廣播中表示，他希望兩座發電廠能在夜間上線，但示警復電工作必須緩慢進行，以免電網再度停擺。

電網營運商原定今天白天恢復西部哈瓦那和東部聖地亞哥（Santiago de Cuba）電力，但未能成功，現在被迫重新開始。

古巴脆弱的發電系統原本就因燃料短缺、天災和經濟危機而備受壓力，去年年底才連環發生全國停電事件，當時已近乎一團混亂，如今全島電網再次崩潰。

哈瓦那以外的大多數古巴人已經連續數月生活在輪流停電的狀態中，最近幾週每天停電時間達到20小時。

停電 古巴 哈瓦那

延伸閱讀

旅客出境卡關…桃機二航廈大停電原因曝光 機場公司將從重究責

影／旅客報到受影響！桃機第二航廈停電原因揭曉 廠商施工操作不慎

桃機二航廈停電 機場公司：將釐清事件原因並究責處分

桃園機場2航廈停電旅客錯愕 桃機緊急啟動備用電源

相關新聞

美憂南韓研發核武 拜登下台前將其列「敏感」國家

在南韓總統尹錫悅短暫實施戒嚴和首爾可能研發核武器的說法傳出後，美國能源部（DOE）在拜登政府下台前夕的1月初，首度將南韓...

杜特蒂被送海牙審判 軍警澄清假訊息穩民心

菲律賓前總統杜特蒂因執政期間發動血腥掃毒戰，被菲國政府押送荷蘭海牙國際刑事法院審判。由於杜特蒂擁有許多支持者，網路假訊息...

曼谷興建中高速路橋塌 至少5死27傷

泰國首都曼谷宗通區一條興建中的高速公路橋樑15日凌晨發生嚴重工業意外，一條混凝土樑在施工期間墜下，導致至少5死27傷。

聯國：伊朗鼓勵App舉報婦女沒戴頭巾 還用無人機監控

聯合國伊朗問題獨立國際實況調查團14日發布報告，指出伊朗政府利用無人機、面部識別技術進行廣泛的電子監控，以強化對女性的頭...

菲前總統杜特蒂ICC應訊 被指打悲情牌為女兒期中選舉

菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）於14日透過視頻連線方式出席國際刑事法院（ICC）首次聆訊。由於杜特...

瑞士觀光業打造高質感奢華市場 雖獲利但恐有隱憂

儘管世界經濟和局勢動盪不安，億萬富豪的人數和財富仍在增加。這些有錢人都想追求奢華體驗，旅遊勝地瑞士因此積極擴張奢華旅遊設施，這些高檔酒店住客主要來自美國、波斯灣國家、中國大陸和東南亞。 英國廣播公司（BBC）報導，瑞士五星級酒店住宿量，只占總過夜人次的8%，但這些住客卻貢獻了瑞士觀光業收入的至少25%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。