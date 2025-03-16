杜特蒂被送海牙審判 軍警澄清假訊息穩民心

菲律賓前總統杜特蒂因執政期間發動血腥掃毒戰，被菲國政府押送荷蘭海牙國際刑事法院審判。由於杜特蒂擁有許多支持者，網路假訊息四起，軍警部門連日來忙於澄清，以穩定民心。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）任內在菲律賓發起掃毒戰爭，數以千計的可疑吸毒者和毒販死於街頭，國際刑事法院以「違反人道罪」向他發出拘捕令。

菲律賓政府11日配合國際刑警組織（INTERPOL）的請求逮捕杜特蒂，當晚即以專機將他押送荷蘭海牙，杜特蒂14日以視訊方式出席預審庭。

杜特蒂自2016年上任發起掃毒戰爭至2022年卸任期間，民眾肯定度一直游走在65%至91%之間，即使是在卸任時仍高達88%，他被押上送往海牙專機的影片曝光時，許多支持者在電視機螢幕前落淚。

菲律賓社群網站最近頻頻出現軍警人員因抗議杜特蒂被捕而辭職的貼文，菲律賓國家警署發言人法哈度（Jean Fajardo）與軍方發言人巴迪亞（Francel Margareth Padilla）連日來多次澄清，內部沒有出現集體辭職的情況。

杜特蒂任內大幅調升軍警薪資，有網路影片顯示警察在逮捕杜特蒂時似乎低頭拭淚，法哈度說，警察制服厚重加上天熱，執勤時難免流汗。

菲律賓民眾對杜特蒂血腥掃毒戰的看法出現兩極化，分歧點在於法治觀及效果論。

反對杜特蒂式掃毒戰者認為，警察執法應依循正常法律程序，不能在掃毒時直接處決毒嫌，剝奪他們獲得公平審判的機會，更何況菲律賓已廢除死刑，即使毒嫌被判罪也不會被處死。

支持杜特蒂式掃毒戰者則認為，治安差、司法體系崩壞，歹徒吸毒、行搶、傷人，卻又常在種種因素下，包括受害人不敢出面控告，被短暫關押後即被釋放，再次危害社會，唯有「亂世用重典」才能有效嚇阻犯罪。

菲律賓歷史上曾發生過2次成功的「人民力量」革命，數以百萬計的群眾在教會及軍警支持下聚集首都馬尼拉，推翻執政者；此外，菲律賓自第2次人民力量革命後，也發生過10數次流產軍變，因此軍變及人民起義等議題依然敏感。

有觀察人士認為，對現今的小馬可仕政權來說，幸運的是菲律賓為群島國家，杜特蒂的支持者大多位於中部的維薩亞斯群島（Visayas）和南部的民答那峨島（Mindanao），想動員到首都馬尼拉相當困難。此外，小馬可仕政府在押送杜特蒂之前作好因應準備，發生軍變的機率不高。

安全事務評論網站MaxDefense Philippines分析，事態的發展顯示杜特蒂家族有勇無謀，包括下台前未安排可信的接班人、政權更換後立即與新任總統小馬可仕為敵、誤判小馬可仕的沉默為怯懦等，導致家族勢力陷入覆滅邊緣。

杜特蒂之女、副總統薩拉（Sara Duterte）現也被控威脅暗殺小馬可仕等罪名，而面臨國會的彈劾審判。

菲律賓將於5月舉行期中選舉，選出參議院24席中的半數席次、眾議院所有席次、地方政府首長及議員，這也被視為2028年總統大選的前哨戰，杜特蒂被送到海牙對各陣營是加分還是減分，將可揭曉。