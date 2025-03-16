快訊

國防部指導的軍校馬拉松竟送中共國產步槍獎盃 跑者傻眼 綠立委道歉

不適度反而老得更快 復健科醫師揭運動後出現1事就有可能過度

舊制退休金較優？他新舊制年資各半 試算結果差很大

厄瓜多油管漏油河流變色 宣布環境緊急狀態

中央社／ 厄瓜多奎寧德15日綜合外電報導

厄瓜多西北部油管破裂漏油，河流被污染成黑色，當局已宣布環境緊急狀態，下令居民配給飲用水。

這次漏油事件據信是山崩造成主要輸油管破裂所引起，在艾斯美拉達斯省（Esmeraldas）艾斯美拉達斯河（Esmeraldas River）一截河段已被污染。

法新社記者所見，庫貝市鎮（Cube）的河水已經變色，當地居民正試圖建造堤防來阻擋油污溢流。

農民甘達拉（Fernando Gandara）說：「石油形成的泥漿已經滲入所有山坡。」

艾斯美拉達斯省首府緊急行動委員會（Emergency Operations Committee）因擔心水質問題而宣布進入環境緊急狀態。

庫貝市人口20萬，當地首長表示，這次石油洩漏造成了「前所未有」的損失。

市長辦公室已停止將河水援引到市內供水槽，並敦促民眾依配量用水。

國營事業厄瓜多石油公司（Petroecuador）昨天表示，正在努力解決油管緊急情況。這家公司尚未估算出漏油量。

厄瓜多去年每天生產原油47.5萬桶，其中有 72%出口。

漏油管線為厄瓜多輸油管線（Trans-Ecuadorian Pipeline System, SOTE）一部分； 那是厄國使用最廣泛的管道系統，從亞馬遜地區（Amazon）到太平洋岸全長500公里，每天可輸送36萬桶石油。

厄瓜多 漏油

延伸閱讀

產業追蹤／能源轉型 迎接氫經濟時代

台電拋電價調漲3套劇本 童子賢：回歸市場機制也是選項

桃園龜山路面全是油！10多輛機車打滑 凶手是桃園客運

將貨幣與黃金綁定！未來交易石油不甩美元 超強「實體黃金收購者」現身

相關新聞

瑞士觀光業打造高質感奢華市場 雖獲利但恐有隱憂

儘管世界經濟和局勢動盪不安，億萬富豪的人數和財富仍在增加。這些有錢人都想追求奢華體驗，旅遊勝地瑞士因此積極擴張奢華旅遊設施，這些高檔酒店住客主要來自美國、波斯灣國家、中國大陸和東南亞。 英國廣播公司（BBC）報導，瑞士五星級酒店住宿量，只占總過夜人次的8%，但這些住客卻貢獻了瑞士觀光業收入的至少25%。

職涯十字路／履歷變身法寶 老鳥軟體工程師教戰祕訣

現在科技業就業市場競爭激烈，能得到面試邀約就不容易。一位資深軟體工程師待過微軟、愛立信（Ericsson），並擠進Meta、亞馬遜等科技巨擘的最終現場面試階段，堪稱是「面試老鳥」。他從自身經驗中歸納出讓履歷脫穎而出的「四項關鍵」。這些教戰守則或許不光是對軟體工程師，就連其他行業的求職者也能受用。

美伊殺伊斯蘭國二號人物

伊拉克總理蘇達尼十四日聲明，該國和美國情報部門在聯合行動中成功「清除」恐怖組織「伊斯蘭國」（ＩＳＩＳ）在伊拉克與敘利亞的...

拜登下台前 韓遭美列「敏感名單」

韓聯社十五日證實，美國能源部（ＤＯＥ）在拜登政府下台前夕的一月初，首度將南韓列入該部「敏感國家與其他指定國家名單」（ＳＣ...

G7未提一中政策 陸方：台灣問題不容外力干涉

對加拿大外交部發布七國集團外長會聯合聲明和關於海上安全與繁榮的宣言，中國大陸駐加使館發言人表示，台灣是中國領土不可分割的...

魯比歐批大陸「享好處無視義務」

七大工業國集團（Ｇ７）外長會議十四日閉幕後發表聯合聲明。對此，與會的美國國務卿魯比歐批評，中國大陸享受全球秩序帶來的好處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。