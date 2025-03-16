厄瓜多油管漏油河流變色 宣布環境緊急狀態

儘管世界經濟和局勢動盪不安，億萬富豪的人數和財富仍在增加。這些有錢人都想追求奢華體驗，旅遊勝地瑞士因此積極擴張奢華旅遊設施，這些高檔酒店住客主要來自美國、波斯灣國家、中國大陸和東南亞。 英國廣播公司（BBC）報導，瑞士五星級酒店住宿量，只占總過夜人次的8%，但這些住客卻貢獻了瑞士觀光業收入的至少25%。

2025-03-16 10:30