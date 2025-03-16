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日媒：日本擬優先在九州部署長程飛彈

中央社／ 東京16日綜合外電報導

日媒報導，日本政府正在評估優先於九州部署陸基長程飛彈，用來作為可破壞位於他國境內飛彈基地等設施的「反擊能力」（敵基地攻擊能力），預想於2025年度末開始部署。

共同社今天引述數名日本政府消息人士披露此事。

消息人士也透露，日本政府預計部署的飛彈為國產「12式陸基反艦飛彈增程改良型」，射程約1000公里。如果日方在九州部署前述飛彈，射程將涵蓋北韓、中國沿岸等地。

報導稱，隨著中國武力犯台的疑慮升高，日本政府認為有必要優先強化西南地區的國防，未來將慎重協調具體部署位置，其中也會考量是否獲得部署地區的理解。

居住在長程飛彈部署地區的民眾，也會因擔憂成為敵方攻擊的對象而心生不安，預料將遭遇當地居民反彈。對此，日本政府有意召開說明會，並尋求當地理解。

陸上自衛隊運用長程飛彈的地對艦飛彈聯隊，就駐防在九州的大分縣由布市與熊本縣熊本市的駐屯地，因此當地可能成為優先部署地。

而日方考量在距離中國更近的沖繩縣部署長程飛彈，恐過度升高區域緊張局勢，因此沒計劃把沖繩縣列為優先部署地點。

日本 沖繩 飛彈

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