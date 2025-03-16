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美國對葉門叛軍青年運動發動攻擊 釀至少24死

中央社／ 葉門首都沙那15日綜合外電報導

美國總統川普今天對伊朗扶植的葉門叛軍青年運動（Houthis）發動大規模空襲，因該組織攻擊紅海的船隻，此次攻擊造成至少24人死亡，預計這場行動將持續數天。

法新社報導，這是川普1月上任以來，美國首次攻打青年運動。青年運動在加薩戰爭期間，攻擊以色列和紅海船隻。

人在沙那的法新社攝影師聽到3聲爆炸，並看到叛軍控制的沙那北部一個住宅區冒出濃煙，安全部隊立即封鎖了該地區。

路透社報導，根據青年運動控制的衛生部門，至少13名平民在美國對沙那的空襲中喪生，另有9人受傷。

青年運動經營的馬西拉電視台（Al-Masirah TV）報導，美國對葉門北部薩達省（Saada）的空襲，造成至少11人死亡，其中包括4名兒童和1名婦女，另有14人受傷。

馬西拉電視台（Al-Masirah）表示：「美英侵略攻擊沙那舒布區（Shuub）的一個住宅區」。後來電視台並報導了對青年運動據點薩達的攻擊。

英國當局沒有立即發表評論。

川普在社群媒體貼文，以青年運動對紅海航運構成威脅為由，誓言「動用壓倒性的致命武力，直到我們實現目標為止」。

青年運動在針對馬西拉電視台的聲明中予以回擊，並誓言攻擊「不會在沒有回應的情況下結束」。

青年運動政治局表示：「我們的葉門武裝部隊已做好充分準備，以因應事態升級。」

川普也警告伊朗必須「立即」減少對青年運動的支持。

10多年來，叛亂分子控制葉門大部分地區，是堅決反對以色列和美國的親伊朗團體「抵抗軸心」（Axisof Resistance）的一部分。

加薩戰爭期間，他們對紅海和亞丁灣經過葉門的船隻發動數十次無人機和飛彈攻擊，聲稱聲援巴勒斯坦人。

這使這條通常承載世界航運量12%左右的重要航線癱瘓，迫使許多公司支付龐大費用繞道非洲南端。

美國 運動 青年

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