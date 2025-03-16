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以色列襲擊釀9死 考驗加薩休戰協議

中央社／ 加薩15日綜合外電報導

加薩民間防衛機構表示，今天有9人命喪以色列的襲擊行動之中，當中包含新聞從業人員，恐進一步危及以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」之間搖搖欲墜的休戰協議。

法新社報導，加薩傳出發生襲擊行動後，哈瑪斯（Hamas）指控以色列「公然違反」雙方今年1月19日以來遵守的休戰協議。

以哈2023年10月在加薩走廊爆發戰爭，並於今年1月達成協議，讓歷時15個月的戰火暫時平息。第1階段休戰協議雖於3月1日到期，且接下來的協議仍無著落，但以哈雙方皆展現克制，未再度全面開戰。

哈瑪斯高階官員12日表示已在杜哈（Doha）展開新的協商工作；以色列同樣派遣了斡旋人員。

而今天，加薩民間防衛機構發言人巴薩爾（Mahmoud Bassal）告訴法新社，「9名烈士被轉送（醫院），包括多名新聞從業人員和幾名凱爾慈善組織（Al-Khair Charitable Organisation）的工作人員」。

他說，這起殺戮事件起因於以色列在加薩北部貝特拉希亞（Beit Lahia）用無人機鎖定一輛車，並用砲火襲擊同一地區。

以色列則表示，以軍在貝特拉希亞地區利用無人機，打擊2名威脅以軍的恐怖分子

「接著，另外幾名恐佈分子拿走那個無人機操作設備，接著進入一輛車。以軍進而襲擊這群恐怖分子。」

以色列 哈瑪斯 恐怖分子

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