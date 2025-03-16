G7未提一中政策 陸方：台灣問題不容外力干涉

對加拿大外交部發布七國集團外長會聯合聲明和關於海上安全與繁榮的宣言，中國大陸駐加使館發言人表示，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容許任何外部勢力干涉。維護台海和平穩定的關鍵在於堅持一個中國原則，堅決反對「台獨」分裂。台灣地區參與國際組織活動，必須也只能依照一個中國原則處理。

陸駐加使館發言人表示，該宣言老調重彈，無視客觀事實和中方嚴正立場，粗暴干涉中國內政，惡意汙蔑抹黑中國，字裡行間充斥傲慢、偏見和遏華反華險惡用心，中方對此強烈不滿、堅決反對，已向加方提出嚴正交涉。

發言人表示，中方堅定維護自身領土主權，堅決反對七國集團損害中國主權的錯誤行徑。台灣是中國領土不可分割一部分，台灣問題純屬中國內政，不容外部勢力干涉。維護台海和平穩定關鍵在堅持一個中國原則，堅決反對「台獨」分裂。

他表示，中國從來沒有、也毫無興趣干涉別國內政。「我們堅決拒絕七國集團關於中方產能過剩、市場扭曲的無理指責。將經貿問題政治化、武器化的，恰恰是七國集團成員國，七國集團應反躬自省」。

至於賴清德總統發表國安十七條策略，解放軍東部戰區司令員林向陽警告，稱若台獨分子鋌而走險，解放軍將「強力遏阻懲戒」，東部戰區「全時待戰、隨時能戰」，為維護祖國完全統一，「做足做實軍事準備這一手」。