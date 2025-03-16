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魯比歐批大陸「享好處無視義務」

聯合報／ 國際中心／綜合報導
美國國務卿魯比歐（右）十二日搭軍機抵加拿大魁北克市的國際機場，準備出席七大工業國集團（G7）外長會議。有眼尖網友注意到他下機時，作為東道主的加方以一張超迷你的紅毯，四周還布滿積水來「迎接」他，似乎反映出川普第二任以來，美加關係正持續惡化。（法新社）
美國國務卿魯比歐（右）十二日搭軍機抵加拿大魁北克市的國際機場，準備出席七大工業國集團（G7）外長會議。有眼尖網友注意到他下機時，作為東道主的加方以一張超迷你的紅毯，四周還布滿積水來「迎接」他，似乎反映出川普第二任以來，美加關係正持續惡化。（法新社）

七大工業國集團（Ｇ７）外長會議十四日閉幕後發表聯合聲明。對此，與會的美國國務卿魯比歐批評，中國大陸享受全球秩序帶來的好處，卻無視應盡的義務，使許多國家面臨過度依賴北京的風險

魯比歐答覆媒體提問時說，這次的聯合聲明，反映出有愈來愈多人認為，中共奉行的經濟與外交政策讓其能享受伴隨全球秩序而來的益處，卻漠視該盡的義務，進而導致很多國家正陷入在關鍵供應鏈、稀土礦物及重要技術等領域，太過仰賴中國的風險。

魯比歐舉歐洲為例，已湧現許多不滿中國商品生產過剩的聲浪，像電動車傾銷外國。他表示，歐洲因此對來自中國的商品加徵關稅，加拿大亦復如此，「我們（美方）支持這些國家的做法，這是正確方向，我們也對中國加徵關稅」。

美國總統川普與中國國家主席習近平何時會面，魯比歐稱「目前沒任何計畫」，但相信兩位領袖會在某個時間點見面，川普第一任曾和習近平會談，「預計（川普）他會再次這樣做」。魯比歐強調，川、習是兩個重要大國的領袖，不管彼此是否意見分歧，仍應為了全球安全福祉溝通。

香港南華早報及華爾街日報日前報導，川習會可能在四月或六月舉行，屆時將是兩人相隔近六年再度會晤。

川普 美國 風險

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