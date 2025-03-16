拜登下台前 韓遭美列「敏感名單」

韓聯社十五日證實，美國能源部（ＤＯＥ）在拜登政府下台前夕的一月初，首度將南韓列入該部「敏感國家與其他指定國家名單」（ＳＣＬ）的最低層級範圍內，將自四月十五日起生效。

該部說明，這份名單涵蓋範圍廣，列入名單不代表與美國是敵對關係，被列入指定國家的對象也包括許多與美國在能源、科學、技術、反恐、核不擴散等各種議題上合作的國家，也不會因此禁止雙邊互訪及合作，只是必須經事前內部檢討。但該部並未說明將南韓列入名單的原因。

韓聯社報導，該部官網目前的ＳＣＬ共有台灣、中國大陸、以色列、俄羅斯、伊朗、北韓、烏克蘭、印度及巴基斯坦等廿五國，還沒有南韓。至於台灣被列入的時間，據路透報導，至少在二○一七年。

有看法是「擁核論」在南韓國內擴散，可能是該部將南韓列入名單的因素之一。停職中的南韓總統尹錫悅前年一月拋出若來自北韓的核飛彈威脅加劇，首爾即不排除部署戰術核武等核武裝措施而備受美國兩黨關注。該部雖聲稱並不影響美韓合作，但由於南韓是美國盟邦，此事會在心理上對雙方的相關合作產生制約。