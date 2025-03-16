G7聲明未提一中政策 強調維護台海和平

在加拿大舉行的七大工業國集團（Ｇ７）外長會議，十四日會後發表聯合聲明，強調維護台海和平穩定的重要性，重申反對任何單方面透過武力或脅迫改變現狀的企圖。但與先前聲明不同的是，並未重提「一個中國政策」；另外，除了關注中國大陸軍力發展及非市場政策，這次也新增對北京發展核武的關切。

紐約時報十五日報導指出，川普政府正因加徵關稅、俄烏問題，與美國最親近的加拿大及歐洲盟友關係緊繃，Ｇ７外長這次仍在聲明藏起諸多分歧，最終並形成共識，而這是川普上任以來Ｇ７內部關鍵分歧點之一。

外長聯合聲明 重申挺烏

根據最新公布的Ｇ７外長聯合聲明，Ｇ７重申對烏克蘭主權的支持，以及致力支持以色列和巴勒斯坦在政治方面的「期望」。

去年十一月的Ｇ７外長會議，聯合聲明提到，Ｇ７成員對台基本立場沒變，這包括已表明的一中政策。但這次Ｇ７外長在加拿大觀光小鎮拉馬爾拜會晤後的最新聲明，僅說Ｇ７會員國強調維護台海和平穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸問題，重申反對任何單方面透過武力或脅迫改變現狀的企圖，也支持台灣有意義參與適當的國際組織。

比較先前聲明，十四日的聲明雖未提到對北京侵犯人權的擔憂，但也未提及設法「與中國建立具建設性且穩定的關係」。新聲明還說，Ｇ７依舊關切中國軍力發展及其持續、快速成長的核武庫，呼籲中國參與降低戰略風險的討論，藉由公開透明來促進穩定。Ｇ７成員強調，中國不應從事或縱容破壞Ｇ７社群安全、民主制度健全的活動。Ｇ７關切中國的非市場政策和作法，指稱這導致有害的產能過剩和市場扭曲。Ｇ７呼籲，中國不要採取可能嚴重擾亂供應鏈的出口管制，也重申無意傷害中國或阻礙其經濟成長；中國在遵守國際規則下成長，將符合全球利益。

致力繁榮印太 對陸強硬

該聲明說，Ｇ７仍嚴肅關切東海、南海局勢；對菲律賓和越南船隻日益面臨危險操作和水砲，以及用軍事化和脅迫手段限制南海海空航行自由的違反國際法行為，Ｇ７也表達關切。Ｇ７重申致力於自由開放、繁榮安全印太，這是基於主權及領土完整性、和平解決爭端和基本自由人權。聲明也論及烏克蘭、中東等地情勢和議題。路透報導說，Ｇ７外長這次對北京採取強硬立場，還強化台灣相關議題措辭、刪除過去聲明若干對中國的安撫言論和保證，肯定使北京大為關注。