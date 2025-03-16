G7外長聲明未提「一個中國」

七大工業國集團（G7）外長會議14日發表聲明，對中國大陸採取強硬立場，在台灣問題的措辭刪除了過去聲明中會有的一些調和性質的表述，包括未提北京當局非常在意的「一個中國」政策。美國國務卿魯比歐說，北京享受全球秩序帶來的好處卻未善盡責任，令許多國家對其過度依賴。

路透報導，這份G7外長在加拿大集會後發布的聲明，與2月美日發表的聯合聲明一致，都譴責北京對於台灣的「脅迫」，用辭鼓勵了與北京對抗日益緊張的台北。美國總統川普與日本首相石破茂在上月峰會時，以「脅迫」表達中國對台灣加強的軍事壓力。

去年11月的G7外長聲明當中提到，「G7成員對台灣的基本立場沒有改變，包括已說過的一個中國政策」，另也說G7「不會中國脫鉤或轉向內部」，同時承認中國在全球貿易的重要性。

然而14日的最新聲明，放棄了過去這些說法。G7外長們沒有再講希望「與中國建立建設性和穩定的關係」，卻表達對中國大陸「非市場」政策與相關操作的擔憂，聲明指出，這些行動導致有害的產能過剩與市場扭曲。他們呼籲北京節制，不要採取會讓供應鏈顯著混亂的出口措施。

關於台灣，G7外長在聲明中強調了維護台海和平穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸問題，並重申他們「反對任何單方面透過武力或脅迫改變現狀的企圖」，也支持台灣有意義參與適當的國際組織。

中國駐加拿大使館發言人強烈回應，批評G7外長聲明「粗暴干涉中國內政，惡意汙衊抹黑中國」。