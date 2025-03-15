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英外海貨輪撞油輪釀1死 俄籍船長被控重大過失致死出庭

中央社／ 倫敦15日綜合外電報導
本週稍早，1艘貨輪在英國東岸外海撞上1艘美國油輪，這艘貨輪的俄羅斯籍船長被控重大過失致死罪，今天在英國法院出庭。圖／法新社
本週稍早，1艘貨輪在英國東岸外海撞上1艘美國油輪，這艘貨輪的俄羅斯籍船長被控重大過失致死罪，今天在英國法院出庭。圖／法新社

本週稍早，1艘貨輪在英國東岸外海撞上1艘美國油輪，這艘貨輪的俄羅斯籍船長被控重大過失致死罪，今天在英國法院出庭。

路透社報導，葡萄牙籍貨輪「索隆號」（Solong）10日清晨撞上裝載軍用噴射機燃料的「史迪納無瑕號」（Stena Immaculate）油輪，而59歲的莫廷（Vladimir Motin）是索隆號的船長。

由於索隆號的菲律賓籍船員波爾尼亞（Mark AngeloPernia）不幸喪命，莫廷昨晚被起訴，今天在赫爾治安法庭（Hull Magistrates' Court）出庭應訊。

檢察官卡茲（Amelia Katz）指出，事發時，索隆號航速超過15節（約時速27.8公里），而史迪納無瑕號9日晚間起，也就是「碰撞發生前超過15個小時」即已停泊在原處。

卡茲表示，碰撞當下，只有莫廷指揮索隆號，他大概在事發前3小時接手的。

卡茲還說：「索隆號並未設法告知，以示警即將發生的碰撞，而且完全沒有調整航向或速度。」

史迪納無瑕號上23名船員全數獲救。

俄羅斯 美國 英國 葡萄牙 過失致死

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