遣返維吾爾人返中…美國祭限制簽證 泰國外交部回應了

泰國政府2月底遣返40名維吾爾人回中國，美國宣布對牽涉遣返事件的前任和現任泰國官員施加簽證限制。泰國外交部今天回應表示，已從中方獲得有關維吾爾人安全的保證，並將繼續關注維吾爾人的福祉。

2014年有超過300名維吾爾人逃離中國，泰國政府在泰國與馬來西亞的邊境扣留這批人，2015年泰國遣返109人回中國，另外173名主要是婦女及兒童的維吾爾人被送到土耳其；剩下53人滯留在泰國移民拘留中心及尋求庇護，之後有5人在拘留中心死亡，包括2名兒童。

其餘48名維吾爾人被泰國當局拘留，其中5人因曾企圖逃走，後來被關入監獄。

泰國政府在2月27日凌晨以極低調方式遣返40名維吾爾人回中國，遭到美國等西方國家和多個國際組織譴責。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）在美國時間14日透過聲明表示，對牽涉維吾爾人遣返事件的泰國前任和現任官員，立即採取簽證限制措施，美國致力於對抗中國向各國政府施壓、強行遣返維吾爾族及其他群體至中國的行為，因為這些群體在中國可能遭受虐待和「被失蹤」。

泰國外交部今天對此發布聲明表示，泰國政府已從中國方面獲得有關維吾爾人安全的保證，並將繼續關注維吾爾人的福祉，泰國政府也已多次向有憂慮的國家澄清此事。

泰國外交部指出，泰國一直以來秉持長久的人道主義傳統，超過半個世紀以來，泰國為來自各國的流離失所者提供協助，未來也會繼續這麼做。

泰國外交部表示，基於在雙邊與區域層級上的互相尊重和共享的戰略利益，泰國一直也將會繼續重視與美國長期且密切的協定聯盟。