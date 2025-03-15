快訊

罕見公布！共軍南部戰區海軍戰鬥機失事 「垂直落地」畫面曝光

MLB／大谷翔平兩分砲炸裂東蛋 戶鄉翔征單局挨道奇3轟

今晚各地慎防雨勢 明起逐漸轉乾、強烈冷氣團南下降溫

立陶宛國防產業自主化 打造無人機等軍工產業群

中央社／ 維爾紐斯15日專電
立陶宛國防部長薩卡利埃內。圖／歐新社
立陶宛國防部長薩卡利埃內。圖／歐新社

面對區域安全局勢惡化，立陶宛正加快提升國防能力。立陶宛國防部長薩卡利埃內14日宣布，政府計劃建立彈藥與爆炸物、無人機與反無人機、關鍵軍事裝備等3個國防產業群，並設立新的創業投資基金以支持國防產業。

根據立陶宛國家廣播電台（LRT）報導，薩卡利埃內（Dovile Sakaliene）14日在新聞發布會上表示，立陶宛將依循「能在本地生產的，就留在本地」的原則，建立3個國防產業群，包括彈藥與爆炸物、無人機與反無人機，以及關鍵軍事裝備的生產與維修。

薩卡利埃內指出，政府的目標是在立陶宛建立一條整合的供應鏈，以供應立陶宛武裝部隊及盟國所需的關鍵大、中口徑彈藥、地雷和其他爆炸物。她補充，立陶宛至少需要8萬5000枚反坦克地雷，政府已為此預留5000萬歐元（約新台幣18億元）預算。

俄烏戰爭爆發以來，立陶宛國內無人機產業迅速發展，目前已有多家無人機製造商。薩卡利埃內強調，政府將全力推動關鍵組件與技術的本地研發與生產，以提升國內無人機產業的自主能力。

在關鍵軍事裝備的生產與維修方面，薩卡利埃內表示，立陶宛具備提供支援的能力，並已與波蘭討論在特定領域展開合作。

她承諾，政府將透過國家訂單支持本土企業，並計劃在春季議會會期內推動相關法案，以建立國防產業的綠色通道。

此外，立陶宛計劃投入1000萬歐元（約新台幣3.6億元）設立基金，以扶植國防新創企業，並籌建新的創業投資基金，未來還將追加2000萬歐元投資，進一步推動國防科技創新。

薩卡利埃內補充，政府已制定明確模式，以推動創新技術整合至國防體系。她表示如有必要，國防部將開放軍事訓練區，供軍工企業進行產品測試。

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）先前指出，儘管不是迫在眉睫，但俄羅斯軍事侵略立陶宛的可能性依然存在，因此必須投入更多資源強化國防。立陶宛國防委員會今年初決議，在未來5年期間，將國防支出增加至國內生產毛額（GDP）的5.5%，相當於額外投入120至130億歐元。

俄烏戰爭 俄羅斯 國防部 立陶宛

延伸閱讀

美國及立陶宛防長對談 討論擬擴大駐軍規模

憂俄侵略 芬蘭、波蘭…5鄰國擬退出禁雷公約 邊界密集布雷

玩無人機意外拍到「小動物被惡霸浪犬欺負」 他照定位趕去現場救下1條命

立陶宛慶恢復獨立35週年 警惕地緣政治挑戰

相關新聞

不放過同盟？南韓被列「敏感國家」與台灣同級別 竟是拜登下台前決定

南韓媒體報導，美國前總統拜登結束任期前，將南韓列入「敏感國家」名單，措施將於4月15日生效。根據美國能源部官網，被納入名...

美國伊拉克聯手！IS「第二把交椅」遭擊斃 川普證實：終結悲慘一生

伊拉克總理蘇達尼表示，伊斯蘭國負責境外行動的領導人里法伊已被擊斃。美軍稱里法伊是伊斯蘭國第二把交椅，美國總統川普今天也證...

立陶宛國防產業自主化 打造無人機等軍工產業群

面對區域安全局勢惡化，立陶宛正加快提升國防能力。立陶宛國防部長薩卡利埃內14日宣布，政府計劃建立彈藥與爆炸物、無人機與反...

川普上任掀恐慌 歐洲能負擔自主防衛？研究所揭數據「將迎巨大挑戰」

多年來，軍費支出的話題在大多數歐盟成員國的首都幾乎都不是一個受到關注的話題。而現如今，加強防務突然間成...

「真是夠了」川普頻揚言接管 格陵蘭政黨領袖聯合譴責：無法接受

美國總統川普一再揚言要接管丹麥自治島嶼格陵蘭，格陵蘭所有政黨的領導人今天發表聯合聲明譴責

關係再惡化！魯比歐：美國將南非大使列「不受歡迎人物」

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）14日宣布南非駐美大使拉蘇爾（Ebrahim Rasool）為「不受歡迎人物」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。