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「真是夠了」川普頻揚言接管 格陵蘭政黨領袖聯合譴責：無法接受

中央社／ 哥本哈根14日綜合外電報導
即將卸任的格陵蘭總理艾格德（Mute Egede）。圖／美聯社
即將卸任的格陵蘭總理艾格德（Mute Egede）。圖／美聯社

美國總統川普一再揚言要接管丹麥自治島嶼格陵蘭，格陵蘭所有政黨的領導人今天發表聯合聲明譴責。

法新社報導，格陵蘭議會5黨領袖在臉書（Facebook）發表聯合聲明強調：「我們所有政黨領袖皆無法接受一再發表的併吞和控制格陵蘭言論。」

他們在緊急會議後表示：「身為政黨領袖，我們認為這種對防衛聯盟友邦和盟友的行為令人無法接受。」

這些政黨領袖還說，他們「必須強調格陵蘭將根據國際法和法規，透過外交管道持續格陵蘭進行中的工作」。

他們說：「我們全力支持這些行動，並強烈反對製造分裂的企圖。」

白宮記者昨天詢問川普關於接管格陵蘭議題時，他說：「我認為這會發生。」

當時正與川普會面的北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）則婉拒發表評論。

即將卸任的格陵蘭總理艾格德（Mute Egede）則是回應說：「真是夠了。」

艾格德昨天在臉書（Facebook）貼文寫道：「這一次我們必須更強硬拒絕川普。不能繼續這樣不尊重我們。」

艾格德所屬的政黨在11日議會選舉中落敗，靜待新政府成立之際，他將繼續領導格陵蘭。

川普 格陵蘭 美國

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