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不放過同盟？南韓被列「敏感國家」與台灣同級別 竟是拜登下台前決定

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
圖為南韓總統尹錫悅和美國前總統拜登。圖／路透資料照
圖為南韓總統尹錫悅和美國前總統拜登。圖／路透資料照

南韓媒體報導，美國前總統拜登結束任期前，將南韓列入「敏感國家」名單，措施將於4月15日生效。根據美國能源部官網，被納入名單的理由可能是美國國安考量，或者涉及核擴散、區域動盪、支持恐怖主義等，預計南韓政府或研究機構，未來取得美國能源相關技術或資源，會受到嚴格限制。

韓聯社報導，美國能源部發言人表示，前總統拜登政府於1月結束任期前，將「南韓列入敏感國家名單的最低級別『其他指定國家』（Other Designated Country）。」

美國能源部指出，「目前與南韓雙邊的科學技術合作，沒有實施新的限制，能源部期望與南韓透過合作，創造雙贏」、「被列入敏感國家，並不代表和美國成為敵對關係。」

路透報導，但美國能源部未解釋為何將南韓列入名單，也未說明為何現任總統川普沒有傾向撤銷該措施。

報導指出，這項決定將於4月15日生效，恐讓南韓未來參與美國先進技術研究時，面臨更多阻礙，其中包括核能、人工智慧（AI）、量子技術等領域。

南韓外交部發言人13日在記者會上表示，美國能源部的敏感國家名單尚未正式敲定，南韓正就此事與美國進行「密切磋商」，強調美韓同盟關係仍然「堅不可摧」。

根據美國能源部2017年在網站發布的文件，美國能源部的敏感國家名單包括中國、台灣、以色列、俄羅斯、伊朗和北韓，其中伊朗和北韓被指定為支持恐怖主義國家。

報導指出，南韓上榜的原因，可能是南韓總統尹錫悅戒嚴引發一連串反彈，政經情勢不穩。再加上南韓一直有意見認為，必須發展核潛艦與核武對抗北韓領導人金正恩，讓美國出現核擴散疑慮。

韓國廣播公司（KBS）報導，南韓屬於清單上的最低級別，因此相較於其他敏感國家如中國、俄羅斯和北韓，限制措施預期會較為寬鬆。

同時，以色列、台灣和烏克蘭等國家也屬於名單中的最低級別。據報導，以色列是因為核不擴散的考量而被列入，台灣則與跟中國的衝突有關，中國是美國重要的地緣政治競爭對手。

北韓 南韓 尹錫悅 川普 拜登 美國

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