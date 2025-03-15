關係再惡化！魯比歐：美國將南非大使列「不受歡迎人物」

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）14日宣布南非駐美大使拉蘇爾（Ebrahim Rasool）為「不受歡迎人物」，指責他憎恨美國和總統川普，要求其離境，顯示兩國關係持續惡化。

衛報等報導，魯比歐在社群平台X發文稱，「南非駐美大使在我們偉大的國家不再受歡迎。」批評拉蘇爾「是仇恨美國和美國總統的煽動種族仇恨政客。我們與他沒什麼可討論，因此他被視為不受歡迎人物。」

魯比歐未立即解釋這項決定，但其實此舉源於拉蘇爾在南非智庫網路研討會上的發言，其中批評了「讓美國再次偉大」運動，並稱川普在國內外煽動反對現任政府的白人至上主義，是對現任政府、掌權者的攻擊。

拉蘇爾還提及億萬富豪馬斯克參與英國極右翼政治，以及美國副總統范斯會見德國極右翼政黨領導人，暗示「南非的阿非利卡人在整個項目中扮演的角色」是「將白人受害者情節投射為一種政治信號」。

對此，南非總統發文稱，已注意到南非大使非驅逐的事件，並對此表示遺憾，敦促各方在該問題上保持「既定的外交禮儀」。

這是美國和南非關係持續惡化的最新跡象。南非今年1月頒布《徵用法案》，授權政府從白人農民手中奪取土地，引發川普政府強烈反彈。川普隨後於2月宣布凍結美國對南非援助，上周再次指責南非沒收白人土地，並表示歡迎南非農民來美國定居。

拉蘇爾曾是反種族隔離活動人士，今年1月才開始第2次擔任南非駐美大使職務。美國驅逐大使級別外交官的情況極為罕見，顯現兩國關係嚴重惡化。美國國務院和南非駐華盛頓大使館尚未對此事發表評論。