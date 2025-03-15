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韓聯社：美在拜登政府卸任前就將韓列為敏感國家

中央社／ 首爾15日專電
美國前總統拜登。美聯社
美國前總統拜登。美聯社

美國能源部日前傳出將盟友南韓列入「敏感國家」名單。韓聯社今天表示已取得美方正式確認，指前任拜登政府在卸任前、今年1月初，就將南韓列為敏感國家；據稱，南韓政府正在爭取於正式適用前從名單上移除。

韓聯社報導，美國能源部（DOE）發言人已向韓聯社證實，南韓在今年1月初被列入「敏感國家與其他指定國家名單」（Sensitive and Other DesignatedCountries List）的最低級別範圍內，但強調美國與南韓之間的能源、核能、核政策相關合作不會受到影響。

美國能源部說明，這份名單涵蓋範圍廣，列入名單不代表與美國是敵對關係，被列入指定國家的對象也包含許多與美國在能源、科學、技術、反恐、核不擴散等各種議題上合作的國家，也不會因此禁止雙邊互相訪問及合作，只是須經事前內部檢討。

但美國能源部並未說明將南韓政府納入這份名單的原因。

韓媒日前引述外交消息人士說法報導，稱美國能源部正考慮將南韓列入敏感名單，並就4月15日起將南韓列入敏感國家一事向所屬研究所等機構蒐集意見，引發南韓朝野關注，當時南韓外交部表示尚未收到相關通知。

部分意見認為，「自主核武裝論」擴散，可能是美國能源部將南韓列入名單的因素之一。南韓總統尹錫悅在2023年1月曾提到，若北韓挑釁強度升級，不排除部署戰術核武等自主核武裝措施，受到美國朝野關注。

拜登政府當時強調對朝鮮半島的非核化承諾不變，北韓及南韓都包括在非核化的範圍內。但南韓統一研究院在之後進行的民調顯示，66%南韓國民支持自主核武裝，相關意見持續擴散。

報導指出，雖然美國能源部強調這項措施並不影響美韓之間合作，但光是列入名單這項作法，就會在心理上對雙方的相關合作產生制約，對彼此的信任也會產生不小打擊。

南韓 核武 美國

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