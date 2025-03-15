南韓指俄羅斯軍戰機闖入防空識別區 戰機緊急升空應對

韓聯社報導，南韓聯合參謀本部（JCS）表示，多架俄羅斯軍機15日進入東海的南韓防空識別區（KADIZ），韓方緊急出動戰機應對。

南韓聯合參謀本部通報，俄羅斯軍機於今天上午9時20分左右相繼進入東海的南韓防空識別區，之後由東面和北面離開，未侵犯南韓領空。

南韓聯合參謀本部稱，在俄羅斯軍機進入南國防空識別區前，已經發現俄羅斯飛機，並派遣空軍戰機前往現場應對局勢。並指俄軍機當時正在進行演訓，無意侵犯領空。