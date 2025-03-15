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魯比歐：南非駐美大使仇恨川普 列不受歡迎人物

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導
美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）。美聯社
美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）。美聯社

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）今天宣布將南非駐美大使拉蘇爾（Ebrahim Rasool）列為不受歡迎人物，指控他仇恨美國和總統川普，是「煽動種族仇恨的政客」。

綜合路透社和法新社報導，魯比歐在社群媒體平台X發文：「南非駐美大使在我們偉大的國家不再受歡迎。」

魯比歐寫道：「拉蘇爾是仇恨美國和美國總統的煽動種族仇恨政客。我們與他沒什麼可討論，因此他被視為不受歡迎人物。」

根據南非大使館官網，拉蘇爾今年1月13日向美國前總統拜登呈遞到任國書，這是他第2度駐美。

川普2月凍結美國對南非援助，理由是反對南非土地政策，以及不認同南非在國際法院（ICJ）對美國盟邦以色列的種族滅絕指控。

當時川普說「南非正在沒收土地」且「某些階級的人」受到「極惡劣」對待，但川普未提出證據。

川普上週進一步升高緊張局勢，再次指控南非政府「沒收」白人土地後，稱歡迎南非農民到美國定居。

出生於南非的科技大亨馬斯克（Elon Musk）與川普關係密切，曾說南非白人是「種族主義所有權法」的受害者。

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）今年1月簽署法案，目的在讓政府能更便於藉公共利益徵用土地，某些情況下無須向業主提供補償。拉瑪佛沙為這項政策辯護，稱政府並未沒收任何土地，政策目的在消除土地所有權方面的種族差異。

土地所有權在南非是爭議性議題，南非在30年前結束種族隔離後，多數農地仍為白人所有，政府面臨實施改革的壓力。

南非 川普 美國

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