一天20起凶殺案 瓜地馬拉黑幫火拼上演「血腥週末」

中美洲國家瓜地馬拉治安惡化，過去一個月因為黑幫爭奪地盤，火拼衝突不斷，甚至有週末一天就發生20起兇殺案，面對這種「血腥週末」的狀況，瓜國警方束手無策。

瓜地馬拉內政部坦承，過去平均每天發生的兇殺案件大約7至8起，但是在1月以後，尤其是最近2個週末，因為幫派火拼衝突，瓜地馬拉凶殺案數量異常飆升，一天高達20起命案。

根據瓜國警方的調查，這種凶殺案在週末期間異常增多的情況，有可能是黑幫已經鎖定目標和作案對象，刻意選在週末行動。此外，部分黑幫首領被逮捕，導致幫派內部成員爭權奪利自相殘殺，而不同的幫派間也藉機搶奪地盤和勢力範圍，瓜地馬拉內政部長希梅尼茲（Francisco Jimenez）坦言，這已經成為瓜地馬拉最嚴重的犯罪問題。

瓜國媒體「自由新聞報」（Prensa Libre）引述官方數據指出，今年1月瓜地馬拉因暴力犯罪的死亡案件，相比2024年同期增加了11%，尤其是兇殺和勒索的犯罪型態顯著增加。1月全國總共發生252起兇殺案件，比去年同期增加了25起。

更令人憂心的是，女性和未成年的受害者越來越多。1月份252起兇殺案件中，有29名受害者為女性，占死亡總數的12%；還有14名受害者是未成年人。而從2008年到2024年，總共有超過2800名瓜地馬拉女性因為暴力案件而不幸死亡。

「自由新聞報」也報導，從凶殺案的發生地點來看，首都瓜地馬拉市（Guatemala City）無疑是「暴力熱區」，超過一半的兇殺案都發生在首都的特定地區。在瓜國警方無力維持治安的情況下，瓜國政府已經下令軍隊加入協同巡邏，並且和刑事調查部門合作打擊犯罪。

面對日益惡化的社會治安和幫派暴力事件，總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）與內政部長透過網路社群平台直播，說明政府應對措施並且承諾對人民安全的保障，同時呼籲民眾協助舉報犯罪。

除了幫派火拼外，瓜地馬拉日前也發生兩起社會高度關注的案件。今年2月底朱蘭科市（Chuarrancho）市長乘車在公路上，遭到2名騎摩托車的槍手開槍狙殺，案件目前還在調查當中。

此外，被指控涉及超過100起謀殺案的宏都拉斯頭號毒梟魯伊斯（Byron Ruiz），2月中在瓜地馬拉正準備進行毒品交易時，遭到來自哥倫比亞的槍手伏擊槍殺，過程中槍手和毒梟保鑣還相互開槍掃射。魯伊斯涉嫌將來自南美洲委內瑞拉的毒品，走私運往宏都拉斯以及瓜地馬拉，這也凸顯跨國販毒集團成為中美洲各國治安的最大威脅之一。