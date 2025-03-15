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美國恭賀貝里斯總理連任 感謝與台灣緊密合作

中央社／ 華盛頓14日專電
貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）。聯合報系資料照
貝里斯總理布里仙紐（John Briceño）。聯合報系資料照

美國國務院今天發布聲明，恭賀貝里斯總理布里仙紐（JohnBriceño）連任，期待持續合作共同打擊非法販運、洗錢和貪腐。國務院還提到，感謝布里仙紐及貝里斯人民持續與台灣緊密合作。

國務院表示，美國讚揚貝里斯人民對民主選舉過程的堅定承諾。美國與貝里斯持續基於民主價值、文化交流以及改善安全的承諾，維持緊密夥伴關係。

國務院還說：「我們感謝貝里斯在打擊跨國犯罪的強勁夥伴關係，並期待持續合作，共同打擊非法販運、洗錢和貪腐。」

國務院指出，美國讚揚貝里斯為遏止非法移民做的努力，期待拓展合作，提升邊境安全。

此外，國務院也在聲明中表示，美國感謝布里仙紐及貝里斯人民持續與台灣緊密合作，台灣是區域內的另一股民主良善力量。

台灣外交部昨天表示，中美洲友邦貝里斯於當地時間12日舉行國會大選，開票結果執政黨「人民聯合黨」（PUP）勝選，黨魁布里仙紐將連任總理並組成新政府；台灣駐貝里斯大使徐儷文已表達政府祝賀。

外交部說，貝里斯政府在布里仙紐領導下，多次在國際場域為台發聲，政府將在既有基礎上持續深化台、貝友好緊密的合作關係。

台灣目前有12個邦交國，貝里斯是其中之一。

國務院 美國 貝里斯

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