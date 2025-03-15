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巴西為COP30建公路砍伐亞馬遜森林挨批

中央社／ 聖保羅14日專電

巴西將於11月在帕拉州首府貝倫舉行聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30），為此，正在興建一條穿越數萬公頃受保護亞馬遜雨林的高速公路，受到居民和環保人士批評。

BBC巴西新聞網報導，帕拉州（Pará）政府宣稱這條長約13公里的新型4車道高速公路是貝倫（Belem）都會區的重要交通項目，將使沿路兩旁社區約200多萬人受益，改善生活品質。

帕拉州政府早在2012年就提出建造這條名為「自由大道」的高速公路的想法，但由於環境問題而一再被擱置。州政府宣稱，興建這條高速公路的目的是為地方留下建樹，更重要的是，在COP30期間為與會人士和居民提供基礎設施和服務。

雖然如此，環保人士批評，亞馬遜在吸收地球碳和保護生物多樣性方面發揮至關重要的作用，為興建高速公路破壞森林環境，乃違背氣候會議初衷。

巴西野生動物學家薩丁哈（Silvia Sardinha）表示，興建公路後，公路兩邊的保護森林區域將斷絕聯繫，影響生態系統和野生動物遷移，繼而減少牠們的生存和繁殖範圍。

帕拉州政府聲稱，正在實施多項策略和解決方案，以確保公路的可持續性，包括建造自行車道、使用太陽能照明以及沿路安裝34個野生動物通道，讓當地動物可以自由遷徙。

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）表示，COP30將是歷史性峰會，關注亞馬遜地區需求、向世界展示亞馬遜雨林並介紹巴西政府採取保護森林措施的機會。

薩丁哈表示，氣候峰會的對話不能只侷限於官商層面，而漠視居民的聲音；希望會議上的討論不要只是紙上談兵，所有措施和決定都能夠真正付諸實踐。

巴西 高速公路

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