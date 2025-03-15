美國及立陶宛防長對談 討論擬擴大駐軍規模

美國總統川普多次揚言退出北約，加劇歐洲各國擔憂。立陶宛國防部長薩卡利埃內14日與美國國防部長赫塞斯對話，會後她表示，立陶宛表達希望美國維持駐紮軍隊於立陶宛，並在可能情況下增加規模，獲得赫塞斯的正面回應。

薩卡利埃內（Dovile Sakaliene）昨日針對與赫塞斯（Pete Hegseth）的對話，在社群媒體平台臉書（Facebook）上發文表示：會中最重要的訊息是，立陶宛在國防方面的領導力，以及在促進烏克蘭和平的努力得到了美國的認可和重視，是堅強而可靠的夥伴。美國不會對立陶宛置之不理。

薩卡利埃內表示，她在對談中強調了立陶宛希望美國維持駐紮軍隊於立陶宛，並在可能的情況下增加規模，獲得赫塞斯的正面回應。

薩卡利埃內也在發文內提到，她與赫塞斯討論了與美國在國防工業領域的進一步合作。

薩卡利埃內昨日在立陶宛國家廣播電台（LRT）「Dienos tema」節目上提供更多細節：「立陶宛有兩成的武器採購來自美國，我們與美國及全球最大的國防工業公司討論產業合作、參與供應鏈，在立陶宛生產、組裝和維修某些零部件的可能性，這讓赫塞斯十分感興趣。」

薩卡利埃還指出，立陶宛已經準備好接收額外的美國軍營駐紮。

她表示：「我們對美軍的存在表示感謝，並且討論了如果重新評估駐歐洲的軍隊部署，我們已準備好再接收一個營，這將成為進一步討論的主題，至於這如何進一步發展，目前尚未作出任何決定。」

她強調，美國完全沒有提到要從立陶宛撤軍，並指出，將會再與美國進行更多的對話。

美國自2019年以來，在立陶宛部署重裝旅輪調駐留。為了回應俄羅斯入侵烏克蘭，美國派遣了更多的部隊和裝備來加強防禦。

根據波羅的海新聞社（BNS）報導，美國國家廣播公司新聞網（NBC News）於月初援引現任和前任高級官員的消息稱，川普在重新評估美軍在歐洲的部署時，將考慮優先支持那些投入更多國防預算的國家。

川普（Donald Trump）多次批評部分北大西洋公約組織（NATO）成員國國防預算未達占其國內生產毛額（GDP）2%的目標，日前更要求成員國應達到占GDP5%。作為回應，立陶宛今年計劃將國防預算提高至GDP的4%，並在2026至2030年間達到5至6%。