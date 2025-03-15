快訊

全英羽賽／李佳豪挺進男單4強 繼周天成後史上第2人

回應家寧母女聲明！Andy再爆眾量級賺破億「請儘快提出帳冊金流」

冷眼集／綠推升傅崐萁仇恨值 國家機器扣紅帽 助攻大罷免

卡尼就任加拿大總理 堅稱絕不會成為美國一部分

中央社／ 渥太華14日綜合外電報導
加拿大新任總理卡尼（Mark Carney）。 路透社
加拿大新任總理卡尼（Mark Carney）。 路透社

加拿大新總理卡尼（Mark Carney）今天宣誓就職，堅稱加拿大絕不會成為美國的一部分。

法新社報導，卡尼取代杜魯道（Justin Trudeau）就任加拿大總理後不久即稱，對抗美國總統川普的關稅措施，將是他的首要任務。

他指出，加拿大「永遠不會以任何方式、形式成為美國的一部分」，並期望他的政府可以與華府合作以促進兩國利益。

官員表示，他們希望未來幾天能促成卡尼與川普通話。

卡尼稱美國對加拿大加徵關稅並不合理，形容川普政府為加拿大一世代以來所面臨的最大挑戰。

加拿大 川普 美國

延伸閱讀

川普促普亭饒恕庫斯克受困烏軍 稱有可能結束戰爭

川普：與普亭談話富有成效 有望結束俄烏戰爭

川普家族傳想入股幣安

加國新總理卡尼 要解貿易難題

相關新聞

G7外長聲明 重申台海和平穩定

據路透十四日取得的七大工業國集團（Ｇ７）外長會議會後聯合聲明草案，措詞對中國大陸採取強硬立場，並聲明Ｇ７成員反對以武力或...

卡尼就任加拿大總理 堅稱絕不會成為美國一部分

加拿大新總理卡尼（Mark Carney）今天宣誓就職，堅稱加拿大絕不會成為美國的一部分

加拿大總理杜魯多請辭：很自豪能為這個國家服務

加拿大媒體加拿大廣播公司（CBC）報導，總理杜魯多已和加拿大總督瑪莉．西蒙（Mary Simon）會面並正式請辭。加拿...

美中台博弈／疑美論再起 賴政府無法靠喊台美友好回避

影響台灣的國際與國內政治，是三重架構，第一重是國際權力結構：獨霸、兩極，還是多極；第二重是美中台三角，兩岸互動，或是美台關係；第三重是國內政治，兩黨競爭。 這三重架構相互影響，往往國際對台灣的影響較大。川普第二任才50天，國際權力結構空前混亂，各國都出現了對美國的強烈反應。 看看別人，想想台灣；官方至今仍然維持著台美友好的基調，但是民間的「疑美論」已達到空前。

加國新總理卡尼 要解貿易難題

卡尼（Mark Carney）14日宣誓就任加拿大第24任總理，在與美國貿易緊張加劇之際，他上任後的當務之急將是與美國總...

尹錫悅彈劾案 料下周宣判

韓媒十四日報導，南韓憲法法院（憲院）當晚仍未向總統尹錫悅彈劾案的相關方通知宣判日期，因此本案的判決結果可能在下周中、後期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。