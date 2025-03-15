卡尼就任加拿大總理 堅稱絕不會成為美國一部分

加拿大新總理卡尼（Mark Carney）今天宣誓就職，堅稱加拿大絕不會成為美國的一部分。

法新社報導，卡尼取代杜魯道（Justin Trudeau）就任加拿大總理後不久即稱，對抗美國總統川普的關稅措施，將是他的首要任務。

他指出，加拿大「永遠不會以任何方式、形式成為美國的一部分」，並期望他的政府可以與華府合作以促進兩國利益。

官員表示，他們希望未來幾天能促成卡尼與川普通話。

卡尼稱美國對加拿大加徵關稅並不合理，形容川普政府為加拿大一世代以來所面臨的最大挑戰。