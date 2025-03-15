伊核問題北京會談 中俄伊籲「有關方」摒棄制裁

中國大陸與俄羅斯、伊朗三方昨天上午在北京舉行「伊朗核問題中俄伊北京會晤」，會後發表聯合聲明指出，「有關方」應致力於消除造成當前局勢的根源，摒棄制裁施壓、武力威脅。大陸與俄國並歡迎伊朗重申其核計畫的和平性質，不尋求發展核武器。

央視新聞報導，聯合聲明的六項內容，包含三方重申基於相互尊重的政治外交接觸和對話是唯一有效、可行的選項。三方強調有關方應致力於消除造成當前局勢的根源，摒棄制裁施壓、武力威脅。三方強調聯合國安理會第二二三一號決議及其時間框架的重要性，呼籲有關方避免採取升級局勢的行動，共同為外交努力創造有利氛圍和條件。

同時，中國大陸與俄國歡迎伊朗重申其核計畫的和平性質，不尋求發展核武器，並歡迎伊朗承諾全面履行「不擴散核武器條約」和全面保障監督協定義務，支持伊朗與國際原子能機構繼續合作的政策，強調要充分尊重伊朗作為條約締約國享有的和平利用核能權利。三方強調所有國家均需避免採取妨礙國際原子能機構專業、客觀、公正履職的行為。

出席的中共政治局委員兼外長王毅還拋出五點主張，並直接點名，美國應當展現政治誠意，早日回歸復談。

王毅強調，大陸希望各方相向而行，盡早恢復對話談判。美國應當展現政治誠意，早日回歸復談。同時，堅持對話促合作，「反對強推聯合國安理會介入」。王毅說，當前形勢下，安理會倉促介入無助於各方建立信任、弭合分歧，啟動「快速恢復制裁」將導致多年來的外交努力毀於一旦。

王毅表示，歷史經驗表明，「所謂從實力地位出發不會找到破解難題的鑰匙」。只有秉持相互尊重的精神，才可能找到兼顧各方合理關切的最大公約數。