尹錫悅彈劾案 料下周宣判

韓媒十四日報導，南韓憲法法院（憲院）當晚仍未向總統尹錫悅彈劾案的相關方通知宣判日期，因此本案的判決結果可能在下周中、後期出爐。

在憲院就國會對尹錫悅的彈劾案進行庭審辯論時，曾有韓媒分析，按前總統盧武鉉和朴槿惠的彈劾案先例，判決可能在二月廿五日庭審結束後的兩周內，而且在三月的某個周五宣判，即本周的十四日。但截至十四日，已過十七天仍無動靜。

有看法是憲院對法務部長朴性載的彈劾案庭審辯論預定十八日進行，憲院可能難以在十七至十八日對尹錫悅案宣判。另考量到憲院在宣判前兩、三天會公布宣判日的慣例，最早可能在下周初公布尹錫悅案的宣判日，並於十九至廿一日間宣判。然而若大法官就個別爭點存在意見分歧，仍不排除宣判日進一步延後的可能性。

在目前的情況下，即使尹錫悅案下周一宣判，也會寫下南韓總統彈劾案的最長審理紀錄。憲院二月結束尹錫悅案的庭審辯論程序後，幾乎每天都召開法官評議會商討案情，但尚未得出最終結論。

南韓代理總統崔相穆十四日則呼籲人民應尊重並接受憲院任何的裁決結果。

崔相穆表示政府將調動所有可能的警力進駐首爾部分地區，並矢言對任何挑戰公權力的行為採取零容忍態度，將以首爾鐘路區的憲院為中心，將首爾市中心指定為「特別犯罪預防強化區」。

憲院周邊已加強維安措施，一百公尺範圍內已畫設安全防護區，外牆也已架設鐵絲網，多輛警用大巴士已停在附近街道，憲院上空也已實施無人機禁航令。

南韓警察廳十四日指出，宣判當天將發布最高等級的警戒令，動員兩萬多名警力維安。

警察廳表示，為了盡量減少宣判日前後可能出現的混亂情況，警方規畫在宣判日前一天向全國發布乙級警戒令，並在宣判當天調高至最高等級的甲級，屆時將向全國部署達三百卅七個機動部隊，共兩萬多名警力，並可調動所有警力。南韓警方的警戒等級分為甲、乙、丙三級，各可動員百分之百、百分之五十、百分之卅可用警力。

由於挺尹與倒尹的群眾連日來紛紛走上街頭示威抗議，尹錫悅案的宣判必將加劇此一對峙。崔相穆在內閣會議提到「國際社會正密切關注韓國。我國的民主韌性正受考驗；為了社會穩定及社區發展，所有市民應依法表達意見，尊重並接受（憲院對尹錫悅案的）任何裁決結果」。