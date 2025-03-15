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G7外長聲明 重申台海和平穩定

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
七大工業國集團（G7）外長會議在加拿大舉行。 歐新社
七大工業國集團（G7）外長會議在加拿大舉行。 歐新社

據路透十四日取得的七大工業國集團（Ｇ７）外長會議會後聯合聲明草案，措詞對中國大陸採取強硬立場，並聲明Ｇ７成員反對以武力或脅迫片面改變台海現狀的任何企圖，也重申維持台海和平穩定重要。

Ｇ７外長會在加拿大偏遠的拉馬爾拜舉行，前述草案的措詞寫道成員嚴重關切東海及南海情勢。Ｇ７官員指出，外長會的與談方外交人員已談妥前述會後聲明，外長們已於十四日稍晚簽署敲定。

據路透看到的Ｇ７外長會聯合聲明草案，內容強調必須有安全保障讓烏克蘭能嚇阻未來潛在的侵略並自衛；另納入對中國更強硬的文字。

Ｇ７外交人員十三日在加拿大談判至深夜，以擬定展現團結的聯合聲明。美國與盟邦數周來因美國總統川普顛覆西方貿易和安全政策，正陷入緊張關係。

英國、加拿大、法國、德國、義大利、日本和美國的外長與歐盟十三至十四日在加拿大偏遠觀光小鎮拉馬爾拜開會。

美國國務卿魯比歐向其他外長簡報有關美方十一日在沙烏地阿拉伯吉達與烏克蘭的會談，烏克蘭並已準備好與俄羅斯達成為期卅天的停火協議。

在當前國際環境下，草擬一份取得一致同意並包羅萬象的最終聲明尤為艱難，但外交人員說氣氛很正面坦率，都希望能達成共識，這對展現團結很重要。

歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯在外長會場邊對路透表示，「若我們不能就聯合聲明達成協議，就會顯露分歧。這不符合任何Ｇ７成員的利益」。

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