加拿大總理杜魯多請辭：很自豪能為這個國家服務

加拿大媒體加拿大廣播公司（CBC）報導，總理杜魯多稍早和加拿大總督瑪莉．西蒙（Mary Simon）會面並正式請辭。加拿大央行前總裁卡尼（Mark Carney）即將正式宣誓就職為新任總理。

杜魯多也在社群媒體帳號發布影片，向加拿大民眾告別。他在影片中表示：「我很自豪能為這個充滿為正義挺身而出、勇於面對和在最關鍵時刻互相支持的人民的國家服務。這可能是我在這個辦公室的最後一天，但我永遠是個勇敢無畏的加拿大人。我唯一的要求是，無論世界為我們帶來什麼挑戰，你們都保持不變。」