加國新總理卡尼 要解貿易難題

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

卡尼（Mark Carney）14日宣誓就任加拿大第24任總理，在與美國貿易緊張加劇之際，他上任後的當務之急將是與美國總統川普舉行談判，以避免兩國經濟爭端進一步擴大。

這位前英格蘭、加拿大央行總裁是在加拿大國內外局勢動盪之際走馬上任。上周美國對加拿大產品徵收25%關稅後，加國本月也對價值高達1,550億美元的美國產品徵收了25%關稅。在此之前，川普還放話，要把加拿大納為美國的第51州，激怒了加國人民。

加拿大前總理杜魯多將這兩個素來友好的鄰國形容是「兩個正在打架的朋友」，而卡尼的態度較強硬，他說美國是加拿大「不再能信任」的國家。

但59歲的卡尼現在必須與川普進行談判，因為川普威脅要徵收額外的關稅，這可能會進一步削弱加拿大經濟。他說，在加國主權獲尊重情況下，他準備與川普談判，努力達成一個共同且更全面的貿易方針，以避免進一步的經濟爭端。

但他表示：「加拿大政府以關稅進行報復是理所當然。我們將繼續徵收關稅，直到美國人對我們表示尊重。」「我們並沒有要求進行這場鬥爭。但當別人要打架時，加拿大人定然會做好準備，而且會贏。」

此外，據知情人士透露，卡尼的內閣規模可能大幅縮減，預計將有15-20位部長，比前任總理杜魯多政府的37人減少約一半。

加拿大 川普 美國

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