快訊

下馬威？美特使乾等8小時才進克宮 普亭1動作釋訊息「我才是老大」

美股早盤／政府免關門吹響反攻號角 那指跳漲1.7%、輝達漲近4%

沒有郭台銘！鴻海公布九席董事名單 蔣尚義、劉揚偉入列

挺歐洲集會凝聚向心力 羅馬與巴塞隆納市長將出席

中央社／ 羅馬14日專電

為捍衛歐洲價值，羅馬明天將舉辦一場由媒體人發起的挺歐洲市民運動，獲得多位名人響應，羅馬市長嘉提葉里（Roberto Gualtieri）、西班牙巴塞隆納市長科博尼（Jaume Collboni）都將出席。

發起這場活動的資深義大利媒體人塞拉（MicheleSerra）與羅馬市長嘉提葉里，向中央社等駐義外媒舉行簡報會。塞拉強調，這場活動完全是市民自發性，目的是凝聚歐洲向心力，凸顯歐洲共同信仰的自由民主等價值，並非為特定政黨或政治議題服務。

集會活動名稱是「挺歐洲廣場」（Una piazza perl’Europa），預定明天下午3時在羅馬市中心人民廣場（Piazza del Popolo）舉行。現場將有多名義大利終身參議員、知名作家、藝術家、民間團體負責人參與。

塞拉表示，他近日收到上百封來自朋友或讀者的郵件，對於歐盟各國產生歧見或歐洲可能被邊緣化等問題，感到相當不安，因此他發起市民運動，「希望所有認同歐洲，以歐洲為傲的人站出來，讓大家覺得自己並不孤單」。

嘉提葉里表示，他深深認同此次活動的精神，他不是要去表達個人政治意見，是希望歐洲精神能被彰顯，歐洲長久信仰價值現正面臨挑戰，「例如有人認為民主體制是一種選項，戰爭可以作為解決國際問題手段，政府公務員毫無貢獻，社會福利是過時概念等等」。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）推出「歐洲再武裝」（ReArm Europe）財務方案，目標籌資8000億歐元（約新台幣28.5兆元）投入軍備，該案日前獲歐洲議會通過，但在義大利政壇引起嚴重分歧。

塞拉強調，活動不是要表達支持或反對「歐洲再武裝」這個議題，也不會對俄烏戰爭解決方案提出具體訴求，只是希望參與者都能站在歐洲團結立場，設法凝聚共識，懂得「反思」也是歐洲重要價值。

不過，義大利前總理、五星運動（M5S）領導人孔蒂（Giuseppe Conte）今天接受中央社等外媒聯訪表示，他不會參加明天集會，因為他強烈反對范德賴恩所提的「歐洲再武裝」計畫，他認為這場號稱中立的市民運動，有太多支持「歐洲再武裝」的政治人物參加，所謂「挺歐洲」概念也太模糊，歐盟有些決策錯誤，必須被攤開來討論。

孔蒂表示，五星運動黨將會在4月5日另外發起專為反對「歐洲再武裝」的示威集會，他認為歐洲不是不能強化國防，但錢要花在刀口上，不能把應對氣候變遷、社會福利的資源都忽然轉用以購買軍備。他擔憂「歐洲再武裝」計畫只會圖利德、法等軍火產業強大的國家，造成歐盟進一步裂解。

歐盟 羅馬 義大利

延伸閱讀

面對川普與普亭 歐盟國防計畫能否嚇阻俄羅斯

以牙還牙！川普鋼鋁關稅生效 歐盟祭260億歐元反制措施

誰能跟川普談判？ 歐盟最大黨團主席籲選「歐洲總統」

歐洲議會大會 主席范德賴恩：國防占比須回到3%

相關新聞

杜特蒂涉違反人道罪 首次在國際刑事法院出庭

菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）今天透過視訊，首次在國際刑事法院（ICC）出庭。杜特蒂因為任內在菲律...

外媒爆華為賄賂歐盟！約15名歐洲議會議員涉賄 年花至少7000萬元

歐媒揭露中國電信巨擘華為遭比利時調查涉嫌賄賂約15名歐洲議會議員，使華為在歐盟的遊說情況浮上檯面。據歐盟官方「透明度登記...

川普與俄和解、G7出現裂痕 加拿大籲反對俄羅斯侵略

七大工業國集團（G7）外長會議在加拿大舉行，隨著美國總統川普對俄羅斯的和解態度讓向來團結的G7出現裂痕，加拿大今天呼籲G...

迫遷逾200萬巴人？美以官員擬在非洲重新安置 蘇丹官員稱已拒絕

美國和以色列官員告訴美聯社，美以兩國已連絡三個東非政府，討論以他們的領土作為重新安置加薩巴勒斯坦人的潛在目的地。美聯社報...

川普邀核子會談又制裁伊朗石油部長 伊朗怒批美國「虛偽」

美國總統川普的政府昨天宣布對伊朗石油部長帕克尼加德（MohsenPaknejad）實施新制裁後，伊朗今天批評美國「虛偽」

及時大禮？逮捕杜特蒂送海牙審判 專家：國際刑事法院扳回一城

菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）預定明天首次在國際刑事法院出庭。專家說，這樁備受矚目的案子對這座法院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。