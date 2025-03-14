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日本防衛省擬擴建石垣島基地 加強台灣周邊防禦

中央社／ 石垣島14日綜合外電報導

日本石垣市一名政府官員表示，防衛省計劃擴建鄰近台灣的石垣駐屯地，作為加強南西諸島島鏈防禦的一環。一旦發生衝突，這些島嶼將是抵禦中國海軍的重要戰略屏障。

美國軍事報「星條旗」（Stars and Stripes）報導，石垣市總務部長棚原長武日前在市議會指出，防衛省可能會買下約22公頃的土地，以擴建陸上自衛隊在島上的基地石垣駐屯地。這個基地是於兩年前建立。

琉球群島從日本本土4島中最南端的九州，一直延伸到距離台灣僅約113公里處，其中石垣島位於台灣以東約241公里。這些島嶼構成所謂第一島鏈的關鍵一環，在衝突爆發時，將成為抵禦中國海軍的戰略屏障。

棚原長武談到：「防衛省正設法購買基地南側約15公頃土地，以及位於基地東、西側的另外7公頃土地。」

石垣市總務部發言人昨天透過電話說明，前述土地非市政府所有，市政府也沒有多少人或企業擁有那片土地的資訊。此人補充道：「我們不清楚（防衛省）會何時購置這些資產。」

部分日本政府官員接受媒體採訪時要求匿名。這位發言人還提到，防衛省計劃在基地東側設立訓練場，並在西側及南側增設招募、部署和災難應變訓練等設施。

根據日本防衛省網站，石垣駐屯地於2023年3月成立，駐有約570名來自警備隊、地對空及地對艦導向飛彈部隊的成員。

此外，根據日本防衛省去年8月在石垣市官網公布的消息，防衛省還計劃於2026會計年度在石垣島啟用電子戰作戰單位，作為強化偏遠島嶼相關作戰能力的一部分。日本財政年度從每年4月1日至翌年3月31日止。

棚原長武說，增設電子戰部隊後，石垣駐屯地的人員數量可能會增加，但防衛省尚未提供關於人員或設備的詳細資訊。

日本 海軍 衝突

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