亞塞拜然亞美尼亞已完成和平協議內文談判 就待簽署
高加索地區鄰國亞塞拜然和亞美尼亞今天表示，他們為了解決彼此間數十年來衝突所進行的談判已經完成，雙方對於1份條約的內文已達成同意，就待簽署。
法新社報導，包括俄羅斯、歐洲聯盟（EU）、美國和土耳其都在爭奪高加索地區（Caucasus）的影響力。若是亞塞拜然與亞美尼亞能夠達成協議讓關係正常化，將是區域情勢的一大突破。
雙亞為了爭奪現於亞塞拜然境內的亞美尼亞人聚居地區納戈爾諾．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區），曾分別在蘇聯時代末期及2020年進行過戰爭。亞塞拜然在2023年9月發動24小時閃電攻擊後，奪下整個納卡區。
亞塞拜然與亞美尼亞先前曾數度表示，雙方達成結束彼此長期衝突的全面性和平協議指日可待。但兩國先前的談判都未能就任何協議草案達成共識。
不過，亞塞拜然外交部長拜拉莫夫（JeyhunBayramov）今天對媒體記者表示：「針對（我方）與亞美尼亞的和平協議內文，相關談判程序已完成。...有關先前未達共識的2條款，亞美尼亞已接受亞塞拜然的提議。」
亞美尼亞外交部隨後也發布聲明證實消息，表示「協議草案的談判已經完成」，「和平協議已準備好簽署」。
亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）對這起「重大事件」予以喝采。他並告訴媒體記者，亞美尼亞「已準備好對於和平協議的簽署地點和時間展開討論」。
儘管如此，亞塞拜然單方面發表聲明而非與亞美尼亞發表聯合聲明，遭到葉里凡（Yerevan，亞美尼亞首都）批評，暗示彼此間仍存在緊張關係。
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