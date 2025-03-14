快訊

遭移民署約談 手搖店陸配闆娘發文怒嗆：人比鬼還可怕

川普將棄守貿易戰？策略師：美股跌到「這點」時就有可能

關門窗！新北土城木材工廠全面燃燒 近百位消防人員前往撲救

神戶學院大學大陸籍教授返鄉失聯1年多 悄然回到日本

中央社／ 東京14日綜合外電報導

日本神戶學院大學執教的中國籍教授胡士雲1年多前返鄉探訪失蹤，校方發言人今天表示，他已經回到日本。

法新社報導，胡士雲是神戶學院大學的中國文學和語言學教授，2023年夏天他回老家探訪失蹤，引發各方關注他的人身安全。

校方發言人高村洋一（Yoichi Takamura）告訴法新社，胡士雲在日本的家屬於2023年9月首次向校方通報，自從他8月間或之後赴中就失聯，「然後他告訴我們他（今年）1月24日回到日本」。

高村還說，校方「詢問他在中國期間做了什麼，但沒有得到任何答案」。

根據神戶學院大學官網，胡士雲從2015年起在國際交流學院執教中文、中國文化與中國社會。

高村表示，下個學年4月開始，校方正在安排他的教職。

隨著北京當局加強關注海外中國民眾，近年來多位旅日的中國學者返鄉期間失蹤，胡士雲也是其中之一。

去年4月日本政府表示，正密切關注中國籍教授范雲濤的報導，這位在東京教授國際法和政治的學者，自從2023年返鄉迄今杳無音訊。

日本北海道教育大學教授袁克勤2019年返鄉奔喪後人間蒸發，之後中國外交部表示，他坦承從事間諜活動而遭拘禁。

失蹤 日本 神戶 間諜

延伸閱讀

戲曲狼師遭解聘竟還在民間教學？綠委籲文化部建立機制

爆懷孕職場霸凌 台大醫惹怒跨黨立委

影／護理長遭指職場霸凌不成立 范雲呼籲台大應參考勞動部最新指引

影／范雲偕歌手楊舒雅 推性平教育2.0

相關新聞

迫遷逾200萬巴人？美以官員擬在非洲重新安置 蘇丹官員稱已拒絕

美國和以色列官員告訴美聯社，美以兩國已連絡三個東非政府，討論以他們的領土作為重新安置加薩巴勒斯坦人的潛在目的地。美聯社報...

川普邀核子會談又制裁伊朗石油部長 伊朗怒批美國「虛偽」

美國總統川普的政府昨天宣布對伊朗石油部長帕克尼加德（MohsenPaknejad）實施新制裁後，伊朗今天批評美國「虛偽」

及時大禮？逮捕杜特蒂送海牙審判 專家：國際刑事法院扳回一城

菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）預定明天首次在國際刑事法院出庭。專家說，這樁備受矚目的案子對這座法院...

尹錫悅彈劾案最快下週宣判 警方動員2萬警力維安

南韓總統尹錫悅彈劾案原預期在本週宣判，但在尹錫悅獲釋後相關時程遲遲未出爐，最快可能延宕至下週。南韓警方今天表示，將在宣判...

日本自衛隊傳事故…模擬直升機垂降 7公斤機槍落下砸死1隊員

日本陸上自衛隊今天宣布，位於長野縣松本市的陸上自衛隊松本駐屯地昨天發生一起事故，突擊部隊受訓期間，1組重量約7公斤的機關...

日本N國黨主席遭攻擊…耳朵濺血撕裂傷送醫 立花孝志現況曝光

日媒引述調查相關人士披露，日本政治團體「保護國民防止NHK傷害黨」（簡稱N國黨）主席立花孝志今天傍晚在財務省前的抗議活動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。