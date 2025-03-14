神戶學院大學大陸籍教授返鄉失聯1年多 悄然回到日本
在日本神戶學院大學執教的中國籍教授胡士雲1年多前返鄉探訪失蹤，校方發言人今天表示，他已經回到日本。
法新社報導，胡士雲是神戶學院大學的中國文學和語言學教授，2023年夏天他回老家探訪失蹤，引發各方關注他的人身安全。
校方發言人高村洋一（Yoichi Takamura）告訴法新社，胡士雲在日本的家屬於2023年9月首次向校方通報，自從他8月間或之後赴中就失聯，「然後他告訴我們他（今年）1月24日回到日本」。
高村還說，校方「詢問他在中國期間做了什麼，但沒有得到任何答案」。
根據神戶學院大學官網，胡士雲從2015年起在國際交流學院執教中文、中國文化與中國社會。
高村表示，下個學年4月開始，校方正在安排他的教職。
隨著北京當局加強關注海外中國民眾，近年來多位旅日的中國學者返鄉期間失蹤，胡士雲也是其中之一。
去年4月日本政府表示，正密切關注中國籍教授范雲濤的報導，這位在東京教授國際法和政治的學者，自從2023年返鄉迄今杳無音訊。
日本北海道教育大學教授袁克勤2019年返鄉奔喪後人間蒸發，之後中國外交部表示，他坦承從事間諜活動而遭拘禁。
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