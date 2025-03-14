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美以官員透露計畫在非洲重新安置巴勒斯坦人 蘇丹官員稱已拒絕

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
一名巴勒斯坦男子13日在南部城市拉法經過遭以軍襲擊摧毀的房屋。路透
一名巴勒斯坦男子13日在南部城市拉法經過遭以軍襲擊摧毀的房屋。路透

美國和以色列官員告訴美聯社，美以兩國已連絡三個東非政府，討論以他們的領土作為重新安置加薩巴勒斯坦人的潛在目的地。美聯社報導，美以兩國和蘇丹、索馬利亞及索馬利亞分離地區索馬利蘭聯絡，反映美以兩國推動這項已廣受譴責且引發嚴重法律和道德議題的計畫。

美聯社指出，由於這三個地方都貧窮，且有些地方飽受暴力事件摧殘，引發人們質疑川普所說目標是將加薩巴勒斯坦人安置在「美麗的地方」。

蘇丹官員表示，他們拒絕了美國的提議。索馬利亞和索馬利蘭官員則表示，對於任何聯絡不知情。

川普的計畫顯示，加薩超過200萬名巴勒斯坦人將被永久送往其他地方。他還提議由美國擁有加薩這塊土地，監管漫長的清理過程，並將其發展為房地產專案。加薩巴勒斯坦人已拒絕這項提議，阿拉伯國家也強烈反對，並提出讓巴勒斯坦人留在原地的替代重建計畫。人權團體則表示，強迫和施壓巴勒斯坦人離開可能涉及戰爭罪。

巴勒斯坦 索馬利亞 美國

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