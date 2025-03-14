新加坡部隊與德軍聯合軍演 強化裝甲等戰力交流

新加坡武裝部隊與德國部隊完成聯合軍演，新加坡國防部今天指出，雙方藉此深化軍事聯繫，以更有效的應對方式執行複雜、更大規模的任務，強化專業能力。

新加坡國防部今天發布新聞稿表示，新加坡武裝部隊和德國聯邦國防軍8日至12日進行實彈演習。這項演習是裝甲突擊演訓（Exercise Panzer Strike）的一部分，雙方針對標準作業流程與策略技術展開交流。

新加坡國防部指出，裝甲突擊演訓於2009年首次展開，分為春季和秋季訓練階段。這是兩國第16年聯合進行該項行動。今年動用14輛豹2SG型主戰戰車（Leopard 2SG Main Battle Tanks）、14輛獵人裝甲戰車（Hunter Armoured Fighting Vehicles）以及新加坡裝甲營和裝甲訓練學院的人員。

德國上勞西茨訓練營區（Oberlausitz Military TrainingArea）的面積，相當於新加坡的1/4，新加坡部隊能以更有效的應對方式執行複雜、更大規模的場景任務，使武裝部隊得以強化專業能力，並鞏固新德軍隊之間的聯繫。

新加坡與不少國家舉行聯合軍事交流，例如和汶萊的陸軍部隊舉行聯合軍演，演習包括城市作戰演練、射擊訓練等內容。

印尼國防部長夏弗里（Sjafrie Sjamsoeddin）日前訪問新加坡，期間會見新加坡總理黃循財、國防部長黃永宏，聚焦國防領域交流與合作。黃循財當時指出，兩國關係密切長久，其中國防關係尤其穩健。新加坡武裝部隊與外國武裝部隊首次演習就是與印尼進行，而雙方展開多項軍事演習和專業交流。