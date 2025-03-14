快訊

下班塞爆！國1貨櫃車對折卡分隔島 高雄段南北向回堵逾10公里

家寧母女聯手反擊！ 發布六點聲明反控「Andy公然說謊」

惹火金賽綸媽媽！金秀賢緊貼金賽綸親密照再曝光

尹錫悅彈劾案最快下週宣判 警方動員2萬警力維安

中央社／ 首爾14日專電
南韓總統尹錫悅。 美聯社
南韓總統尹錫悅。 美聯社

南韓總統尹錫悅彈劾案原預期在本週宣判，但在尹錫悅獲釋後相關時程遲遲未出爐，最快可能延宕至下週。南韓警方今天表示，將在宣判當天發布最高級別警戒令，動員2萬多警力維安。

南韓警察廳今天表示，為最大限度減少宣判日前後可能出現的混亂情況，警方規劃在宣判日前一天向全國發布乙級警戒令，並在宣判當天調高至最高級別的甲級警戒令，屆時將向全國部署337個機動部隊，共2萬多名警力，並可調遣所有警力。

南韓警方警戒級別分為甲、乙、丙3級，分別可動員100%、50%、30%可用警力。

機動部隊預計將集中部署於憲法法院周邊，並為保護大法官特別安排專門的警衛隊及刑警、特警隊。國會、法院、搜查機關等國家主要機關周邊、媒體機構，以及國民力量、共同民主黨等兩大政黨黨部也都將部署警力。

針對可能出現大型示威的首爾市中心地區，警方將其指定為8個「特別犯罪預防強化區域」，將投入1300多名警力維持治安。憲法法院一帶在宣判日前後被定為禁飛區，限制無人機飛行。

韓聯社引述法律界人士說法報導，截至13日晚間，憲法法院都尚未通知尹錫悅彈劾宣判時程。憲法法院一般會在宣判的2到3天前公開日程，若憲法法院今晚公布時程，最快可能在17日宣判，但憲法法院據稱仍在就爭議點進行討論，不排除延後宣判。

憲法法院過去審理總統彈劾案後，大約都在辯論結束後的2週左右宣判，尹錫悅案目前已創下耗時最長紀錄，尹錫悅方與國會都呼籲憲法法院盡快宣判。

南韓 尹錫悅 彈劾案 憲法

延伸閱讀

尹錫悅案裁決出爐前 南韓代理總統籲人民保持冷靜

尹錫悅彈劾案本周將宣判 韓警因應「最壞狀況」將關閉地鐵站和學校

尹錫悅重獲自由 韓檢仍將尋求以叛亂罪向他究責

尹錫悅撤押返官邸 學者：不影響憲法法院判決

相關新聞

美早有入侵黑歷史…傳川普考慮「動武奪運河」 巴拿馬急喊話

有報導指出，美國總統川普正在考慮旨在「奪回」巴拿馬運河的各種選項。巴拿馬政府今天表示，捍衛巴拿馬主權及這條戰略水道的堅定...

尹錫悅彈劾案最快下週宣判 警方動員2萬警力維安

南韓總統尹錫悅彈劾案原預期在本週宣判，但在尹錫悅獲釋後相關時程遲遲未出爐，最快可能延宕至下週。南韓警方今天表示，將在宣判...

日本自衛隊傳事故…模擬直升機垂降 7公斤機槍落下砸死1隊員

日本陸上自衛隊今天宣布，位於長野縣松本市的陸上自衛隊松本駐屯地昨天發生一起事故，突擊部隊受訓期間，1組重量約7公斤的機關...

日本N國黨主席遭攻擊…耳朵濺血撕裂傷送醫 立花孝志現況曝光

日媒引述調查相關人士披露，日本政治團體「保護國民防止NHK傷害黨」（簡稱N國黨）主席立花孝志今天傍晚在財務省前的抗議活動...

傳美國考慮「動武奪運河」川普背後目標曝光 巴拿馬強硬回應

美國國家廣播公司（NBC）13日報導，美國官員透露，為了實現美國總統川普「收回」巴拿馬運河的目標，白宮已指示美國軍方制定...

首批案例！葡萄牙拒買F-35取代F-16全因川普 防長：需考慮可預測性

Politico 14日報導，葡萄牙因為美國總統川普的關係，排除用更現代的F-35戰機取代現有的F-16戰機，成為川普扼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。