及時大禮？逮捕杜特蒂送海牙審判 專家：國際刑事法院扳回一城

菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）預定明天首次在國際刑事法院出庭。專家說，這樁備受矚目的案子對這座法院而言來得正是時候，因為它正面對各方嚴厲抨擊，甚至美國制裁。

現年79歲的杜特蒂將成為第一位在荷蘭海牙國際刑事法院（ICC）出庭的亞洲卸任元首，他因發起致命的掃毒戰爭而面臨違反人道罪指控。

杜特蒂本月11日在菲律賓首都馬尼拉遭逮捕，隨即被送往海牙候審。荷蘭堤堡大學（Tilburg University）國際法教授范格努騰（Willem van Genugten）說，這對飽受抨擊的國際刑事法院而言時機正巧，可說是一次罕見的勝利。

他告訴法新社：「我認為杜特蒂被逮捕和移送，在這個重要時刻是一份及時禮物。」

西澳大學（University of Western Australia）國際法副教授歐布萊恩（Melanie O'Brien）形容杜特蒂突然被逮捕移送具有「重要意義」，「我認為這對國際刑事法院非常正面，這對國際法和正義而言總體上也是一件好事」。

范格努騰說：「抓到這條大魚非常重要，這再次向全球展現，即使是（卸任）政治領袖也不能有罪不罰。」

國際刑事法院有些挫敗特別受矚目，例如象牙海岸前總統巴波（Laurent Gbagbo）獲宣告無罪、剛果民主共和國前副總統貝姆巴（Jean-Pierre Bemba）上訴後無罪、針對肯亞前總統甘耶達（Uhuru Kenyatta）的指控被撤銷。

但歐布萊恩認為，與以往對前國家元首的審判相比，對杜特蒂的訴訟「更具確鑿性，勝算更大」。

國際刑事法院法官針對杜特蒂發布的逮捕令只針對一項控訴：違反人道罪中的謀殺罪。

歐布萊恩說：「只提一項指控…能讓檢察官出庭時更容易專注在這一點上。」

歐布萊恩還說：「如果這次審判順利進行，證據充足，最後讓杜特蒂被定罪，就可以非常正面地說，這座法院有必要存在。」

批評國際刑事法院的人還說，針對俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）或以色列總理內唐雅胡（BenjaminNetanyahu）等人的逮捕令毫無意義，因為實際上根本不會執行。但杜特蒂案迅速顛覆了這種想法。

歐布萊恩說：「目前沒有人會交出普亭，但情況有可能改變。我是說，政權可能會更迭。我們無法確定任何國家會發生什麼事。」「這（杜特蒂案）真的很有正面意義，因為這證明這種事真有可能發生。」

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